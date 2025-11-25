Всички подробности за сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес:

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес изглежда са финализирали плановете си за сватба, като публикации от родината на португалската суперзвезда, Мадейра, разкриват датата и мястото.

След години съвместен път, моментът, който мнозина очакваха, наближава. Според информацията, сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес ще се състои в историческата катедрала „Се“ във Фуншал, емблематичен храм за града, където е израснала футболната легенда. Ще последва бляскав прием в един от луксозните курорти в района.

Това решение идва, докато двойката живее в Саудитска Арабия, където Роналдо играе за Ал-Насър. Въпреки че законодателството на страната не позволява съжителство извън брака, властите бяха направили изключение за португалеца, позволявайки на семейството му да живее с него.

Колко милиона струва пръстенът, който Кристиано подари на Джорджина?

Самият Роналдо обясни решението си да официализира връзката си, заявявайки: „Добрите неща идват в точния момент. Сметнах, че е дошло времето, защото тя е майката на децата ми и човекът, когото обичам най-много“.

CR7 сподели и подробности от момента на предложението за брак, описвайки една специална вечер. „Един мой приятел снимаше видео, беше един през нощта. Дъщерите ми спяха. Беше красив момент, произнесох проста реч. Не съм много романтичен, романтичен съм по свой начин. Тя е жената на живота ми“, отбеляза той.