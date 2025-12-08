Лион загуби от Лориен и се отдалечи от топ 4

Отборът на Лион допусна пета загуба от началото на сезона във френския шампионат, с което вече на цели пет точки от топ 4. Този път “хлапетата” отстъпиха с 0:1 на Лориен като гости в среща от 15-ия кръг.

Пабло Пажис вкара гола в 39-ата, а тимът на Пауло Фонсека беше допълнително затруднен, след като още преди почивката Ейнсли Мейтланд-Найлс (42’) беше отстранен за два бързи жълти картона.

В един момент феновете на домакините дори принудиха главния съдия да спре мача за няколко минути заради пищната им хореография, включваща множество пироефекти.

Лориен пък се радва на силна форма и след четири мача без поражение вече е на 5 точки от изпадащите.

Със същия актив е Ница, който обаче продължава да губи. Този път тимът беше победен вкъщи от Анже с 1:0.

В битката под чертата последният досега Оксер срази Метц с 3:1 и задмина и въпросния си съперник, и Нант.

В другия останал неделен дуел Льо Авър и ФК Париж, които също са в сериозна опасност, направиха 0:0.