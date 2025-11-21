Популярни
  3. Сестрата на Кристиано Роналдо нападна критиците: Брат ми носи имиджа на Португалия на гърба си от 20 години, не можете да го очерните

  • 21 ное 2025 | 22:14
  • 2979
  • 13
Сестрата на Кристиано Роналдо - Катя Авейро, отговори остро на критиките по адрес на нападателя заради посещението му в Белия дом, като подчерта огромния му принос към имиджа на Португалия.

Звездата на Ал-Насър и националния отбор на Португалия наскоро присъства на вечеря в Белия дом, организирана от президента на САЩ Доналд Тръмп, което предизвика вълна от коментари.

Кристиано Роналдо до световни лидери на вечеря в Белия дом, направи си селфи с Мъск и Инфантино
Кристиано Роналдо до световни лидери на вечеря в Белия дом, направи си селфи с Мъск и Инфантино

„Най-смешното е, че те наистина вярват, че това ще навреди на имиджа на Кристиано Роналдо. Като оставим скромността настрана, представете си един 40-годишен мъж, който 20 години носи Португалия на раменете си, измъкнал се е от бедността и е построил империя без връзки, без услуги и без да открадне и стотинка от когото и да било. Наистина ли мислите, че той е губещият?“, заяви Авейро.

Тя продължи с острата критика към онези, които осъждат брат ѝ:

Кристиано Роналдо на среща с Тръмп в Белия дом днес
Кристиано Роналдо на среща с Тръмп в Белия дом днес

„На него не му пука, че някакви възмутени хора, така наречени професионалисти, са решили да си измислят скандал. Кристиано Роналдо е направил повече за страната от всяка кръгла маса. Конферентни маси, коментаторски панели, клавиатурни воини... Момчета и момичета, заради него се говори за величието на Португалия, докато много от критиците и коментаторите са непоследователни дори в собствените си изречения.“

„Сигурно сте отчаяни. Видях критиките ви, но, по дяволите, това е жалко. За съжаление, страната ни има още много да учи по отношение на завистта и на това да не се мислим за по-умни от другите. Това е отвратително, грозно е и вреди на имиджа ни“, завърши Катя Авейро.

