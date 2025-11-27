Роналдо стана акционер при испански MMA промоутори

Нападателят на Ал-Насър Кристиано Роналдо стана акционер в испанската MMA промоуторска агенция Way of the Warrior.

„Обединени сме от ценности, в които наистина вярвам – дисциплина, уважение, постоянство и постоянно преследване на високи постижения.

Cristiano Ronaldo is now a shareholder of Ilia Topuria's MMA promotion WOW FC



“WOW FC is building something unique and powerful”



Ilia Topuria said last year that Ronaldo "can go f**k himself" and would want Messi attending his fights instead



via @Cristiano pic.twitter.com/j784rkxsvG — ACD MMA (@acdmma_) November 27, 2025

WOW създава нещо уникално и мощно. Горд съм, че се присъединявам към този проект, за да издигна спорта на следващото ниво и да вдъхновя следващото поколение“, написа Роналдо в социалните мрежи.

Way of the Warrior е основана през 2019 г. Агенцията е организирала приблизително 30 събития, предимно в Мадрид. Шампионът на UFC Илия Топурия е един от собствениците.