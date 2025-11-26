Роналдо подарил часовници на съотборниците си след триумфа на Португалия в Лигата на нациите

Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо подарил часовници на всички свои съотборници от националния отбор, за да отпразнува триумфа им в Лигата на нациите през тази година, съобщава SIC Noticias.

40-годишният нападател на Ал-Насър е изненадал колегите си с лимитирана серия от избрания аксесоар, изобразен с герба на Португалската футболна федерация и трофея на Лига на нациите. Роналдо също така се погрижил семейството на Диого Жота да получи предназначения за него часовник предвид внезапната му смърт.

🚨🚨| NEW: Cristiano Ronaldo gifted personalised watches to all members of Portugal's 2025 UEFA Nations League winning team, including the late Diogo Jota, requesting for it to be given to his family. ❤️🇵🇹 pic.twitter.com/wYWipvb8CA — CentreGoals. (@centregoals) November 26, 2025

Финалът на Лигата на нациите 2024/25 се проведе през това лято, като Португалия спечели срещу Испания след 2:2 в редовното време и продълженията и 5:3 при дузпите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages