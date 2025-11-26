Роналдо подарил часовници на съотборниците си след триумфа на Португалия в Лигата на нациите

Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо подарил часовници на всички свои съотборници от националния отбор, за да отпразнува триумфа им в Лигата на нациите през тази година, съобщава SIC Noticias.
40-годишният нападател на Ал-Насър е изненадал колегите си с лимитирана серия от избрания аксесоар, изобразен с герба на Португалската футболна федерация и трофея на Лига на нациите. Роналдо също така се погрижил семейството на Диого Жота да получи предназначения за него часовник предвид внезапната му смърт.
Финалът на Лигата на нациите 2024/25 се проведе през това лято, като Португалия спечели срещу Испания след 2:2 в редовното време и продълженията и 5:3 при дузпите.
Снимки: Gettyimages