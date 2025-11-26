Олимпиакос - Реал Мадрид (съставите)

Популярни
  26 ное 2025
  • 275
  • 0
Отборите на Олиампиакос и Реал Мадрид се изправят един срещу друг в мач от 5-ия кръг на Шампионската лига.

Логично мадридчани изглеждат като абсолютни фаворити, но играчите от Пирея са домакини и с подкрепата на верните си фенове ще опитат да направят и невъзможното.

И двата тима са заинтересовани от трите точки. С тях "белият балет" не само ще се изкачи в топ 8, но и ще застане плътно зад тройката лидери Байерн(Мюнхен), Арсенал и Интер. Дори при малко по-изразителна позиция и положително развитие на събитията по останалите стадиони момчетата на Чаби Алонсо може да излязат еднолично на второто място. Победата за Олимпиакос пък представлява навярно последният шанс да се закачи за битката за топ 24.

ОЛИМПИАКОС - РЕАЛ МАДРИД

ШАМПИОНСКА ЛИГА, ОСНОВНА СХЕМА, V КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Олимпиакос: 88. Константинос Цолакис, 23. Родиней, 45. Панайотис Рецос, 5. Лоренцо Пирола, 3. Франсиско Ортега, 96. Христос Музакитис, 14. Дани Гарсия, 10. Желсон Мартинш, 22. Шикиньо, 56. Даниел Поденсе, 9. Аюб Ел Кааби
Старши треньор: Хосе Луис Медилибар

Реал Мадрид: 13. Андрий Лунин, 12. Трент Александър-Арнолд, 17. Раул Асенсио, 18. Алваро Карерас, 23. Ферлан Менди, 14. Орелиан Чуамени, 6. Едуардо Камавинга, 8. Федерико Валверде, 15. Арда Гюлер, 7. Винисиус Жуниор, 10. Килиан Мбапе
Старши треньор: Чаби Алонсо

26 ноември 2025 г. (сряда) | 22:00 часа
СТАДИОН: "Караискаки", Пирея (Гърция)
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Майкъл Оливър (Англия)

