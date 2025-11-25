Чаби Алонсо: Знаем, че последните резултати на Реал Мадрид не са желаните

На Реал Мадрид, който няма победа в последните си три мача, предстои гостуване в Гърция на Олимпиакос в мач от основната фаза на Шампионската лига. Срещата е в сряда вечер от 22:00 часа. Досега “белите” са три успеха от четири кръга в надпреварата, а домакините имат едва две точки.

Ето какво заяви наставникът на Реал Чаби Алонсо по редица теми на редовната си пресконференция:

Какъв Реал Мадрид искате да видите?

Имаме нужда от добър мач, за да си припомним вкуса на победата. Трябва да играем добре и да бъдем концентрирани. Това е важен мач за класирането ни напред.

В реда на приоритетите ви – колко важна е управлението на съблекалнята и егото на играчите?

Толкова е важно, колкото футболната част, тактическата работа и физическата подготовка. То е фундаментално – в Мадрид, както и във всеки отбор.

Навършват се шест месеца от завръщането ви в клуба. Трудно ли е да бъдеш треньор на Реал Мадрид?

Точно така е, както го очаквах – много взискателна работа. Има моменти, в които трябва да си изцяло концентриран, има и други, в които трябва да реагираш. Но се наслаждавам на всичко. Със сигурност не съм първият наставник, който трябва да преминава през такива ситуации. Трябва да умееш да живееш с тях. Имаме необходимата самокритичност – не сме доволни от последните мачове. Но виждаме и в каква позиция сме в Ла Лига и Шампионската лига. Като съберем всичко, да – наслаждавам се.

Трудно ли е да се работи с такива големи играчи?

Те са взискателни, те са професионалисти. Имат подобни ситуации, но именно това ги прави това, което са. И трябва да бъдеш свързан с тях.

Смятате ли, че футболистите имат силата „да спънат“ един треньор?

Трябва да имаш голямо уважение към тях Няма да говоря за това. Знам какво представляват съблекалните, през какво трябва да преминаваш и как трябва да се справяш с външния шум. Това са ситуации, които не трябва да ни отклоняват от фокуса. Резултатите не са желаните, знаем какви са последиците, но не бива да ни отклоняват от пътя, който следваме.

Какво знаете за идния съперник Олимпиакос?

Следя Олимпиакос не само защото играем срещу тях. Следя този отбор, защото много уважавам Мендилибар и Дарко Ковачевич. Мендилибар е страхотен треньор, залага на интензивен футбол и получава признание, което имаше в Ейбар и други клубове, и което сега има и в Олимпиакос.

Играли сте срещу Олимпиакос с Ливърпул, Реал Сосиедад и Байерн. Знаете ли, че Мадрид никога не е печелил в Гърция?

Говорили сме за това. Дано сега да успеем да спечелим.

Още не са минали 100 дни от първия мач за сезона, а вече се поставя под въпрос постът ви…

Знаем какъв е моментът. Мен ме интересува това, което се случва във Валдебебас и утре на терена, а на останалото не обръщам внимание.

Виждате ли прилики между съблекалнята от времето, когато играехте, и тази сега?

Всички преживявания помагат и това, че съм познавал големи играчи с амбиция, ми помага в момента, в който ролята ми е друга. Но инстинктът, който трябва да имаш за съблекалнята, не е толкова по-различен.

Получавали ли сте някакво съобщение от клуба?

Не е необходимо. Говорих тази сутрин с президента, а и често говоря с изпълнителния директор Хосе Анхел Санчес. Ежедневната работа ни държи в контакт.

Казахте, че има неща, които не са ви харесали. Смятате ли, че на отбора му е трудно да разбере посланието ви?

В никакъв случай. Това, което говорим, е много ясно и не се променя толкова от мач до мач. Но, в крайна сметка, това все пак е футбол.