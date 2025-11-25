Рафа Надал защити Чаби Алонсо: Една къща не се строи за един ден

Тенис легендата Рафаел Надал коментира ситуацията в Реал Мадрид и работата на треньора Чаби Алонсо, докато присъстваше на гала вечерта на спортния вестник "Марка".

Реал Мадрид е обект на критики след поредица от мачове без победа, което позволи на Барселона да скъси дистанцията в класирането. Въпреки това, Надал, запален фен на "белия балет", защити треньора, призовавайки за спокойствие при оценката на дългосрочни проекти. "Виждам това като естествен процес в спорта, за който трябва да се пишат страници и страници всеки ден и за който трябва да се говори часове наред“, сподели Надал.

❗️Rafa Nadal: "Real Madrid? Xabi Alonso is currently 1st in the league, in a privileged position in the Champions, I don't think anyone at Madrid wouldn't agree to be in this spot at this point."



"It's a new project, they have to assimilate many things, a house isn't built in a… pic.twitter.com/tNzegrtr50 — Madrid Universal (@MadridUniversal) November 24, 2025

Рафа подчерта, че въпреки последните спънки, отборът продължава да е на водеща позиция: "Вярно е, че последните три мача не минаха толкова добре, колкото играчите и треньорският щаб искаха, но в крайна сметка това са моменти. Не мисля, че някой в Реал Мадрид не би се съгласил да бъде на върха в Ла Лига преди няколко месеца. Това е нов проект, с нов треньор, има много неща за усвояване. Една къща не се строи за един ден".

Признавайки, че очакванията към Реал Мадрид винаги са „изключително високи“ поради историята на клуба, "Сега е нужно търпение и времето ще покаже дали този проект ще отведе отбора там, където всички очакват“, заяви той, изразявайки своята безусловна подкрепа към Алонсо: "Той е много подготвен треньор, който разбира играта и знае как да се справя с трудностите“.