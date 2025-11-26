Реал се надява да се върне към победите в негостоприемната Атина

Олимпиакос и Реал Мадрид ще се изправят един срещу друг в мач от Шампионска лига на 26 ноември 2025 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Караискаки" в Пирея. Срещата ще бъде ръководена от английския рефер Майкъл Оливър, който ще има отговорната задача да следи за спазването на правилата в този важен европейски сблъсък. Двата отбора се завръщат към директните си сблъсъци след дълга пауза.

"Белият балет" пристига в Атина само и единствено с мисълта да се завърне на победния път в турнира след загубата от Ливърпул в предишния кръг. В гръцката столица обаче по традиция се играе трудно и неведнъж се е случвало големи отбори да си тръгнат разочаровани, като това се е случвало и на кралския клуб. Така че Олимпиакос таи надежди, че може да се възползва от колебанията на съперника си и да запише грандиозн успех тази вечер.

Реал Мадрид се намира в значително по-добра позиция в турнирната таблица на Шампионска лига, заемайки 8-мо място с 9 точки от 4 изиграни мача. "Кралският клуб" има впечатляваща голова разлика от 8 вкарани и само 2 допуснати гола.

От друга страна, Олимпиакос изпитва сериозни затруднения в турнира, намирайки се на 32-ра позиция с едва 2 точки от същия брой мачове. Гръцкият тим е отбелязал само 2 гола, докато е допуснал цели 9. Тази среща е от изключително значение за домакините, които се нуждаят от победа, за да запазят шансовете си за продължаване в турнира.

Олимпиакос демонстрира отлична форма в последните си пет срещи с четири победи и едно равенство. В гръцката Супер лига отборът постигна убедителна победа срещу Атромитос (3:0) на 22 ноември, последвана от успех като гост срещу Кифисия (3:1) на 9 ноември. В Шампионска лига гърците записаха ценно равенство срещу ПСВ Айндховен (1:1) на 4 ноември. Преди това надделяха над Арис (Солун) с 2:1 в първенството и разгромиха Волос с 5:0 за Купата на Гърция.

Реал Мадрид, от своя страна, показва колебания в последните си мачове с две равенства, една загуба и две победи. "Белите" завършиха наравно с Елче (2:2) на 23 ноември и с Райо Валекано (0:0) на 9 ноември в Ла Лига. В Шампионска лига претърпяха загуба от Ливърпул (0:1) на 4 ноември, но преди това постигнаха впечатляващи победи над Валенсия (4:0) и Барселона (2:1) в испанското първенство.

В историята на директните сблъсъци между двата отбора се открояват четири срещи, всички в рамките на Шампионска лига. Балансът е равностоен с по две победи за всеки отбор. Последната им среща се състоя на 6 ноември 2007 г., когато двата тима завършиха наравно 0:0 на стадион "Караискаки". Преди това, на 24 октомври 2007 г., Реал Мадрид надделя с 4:2 на своя стадион. През сезон 2005/2006 Олимпиакос постигна победа с 2:1 като домакин на 6 декември 2005 г., докато Реал Мадрид спечели първата среща с 2:1 на 28 септември 2005 г. Интересно е, че всички техни срещи са били в груповата фаза на най-престижния европейски клубен турнир.

Домакините ще останат без услугите на Александрос Пасчалакис и Константинос Ангелакис поради контузии. Освен дуото, всички останали би трябвало да са на разположение за селекция.

В същото време Чаби Алонсо ще бъде без услугите на Дани Карвахал, Едер Милитао и Франко Мастантуоно. Междувременно, участието на Антонио Рюдигер, Орелиен Чуамени и Давид Алаба също е под голямо съмнение.