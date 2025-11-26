В Шампионската лига става все по-напечено

Днес е втората вечер от 5-ия кръг на Шампионската лига. Турнирът навлиза във все по-ключова фаза и всеки мач е от все по-голямо значение. И днес предстоят поредните вълнуващи битки по терените на Стария континент, като ще станем свидетели и на някои супердербита.

По традиция вечерта стартира в 19:45 часа с два мача. В първия от тях Пафос приема Монако. Кипърският дебютант се представя изненадващо добре до момента и ще опита да изненада и монегаските. Те пък, от своя страна, се надяват да вземат трите точки днес, за да направят важна крачка към класиране за плейофите.

По същото време играят и Копенхаген и Кайрат. И двата тима са без победа и с по една точка в актива си и това е изключително важен мач за всеки от тях.

В 22:00 са големите сблъсъци на вечерта. И първият от тях обещава истинско зрелище. Един срещу друг в Лондон се изправят Арсенал и Байерн (Мюнхен) - два от големите претенденти в турнира. И двата тима са с пълен актив от по 4 победи до момента и заемат съответно първото и второто място във временното класиране. Така че ни очаква страхотна битка.

Доста вълнуващ обещава да бъде и сблъсъкът между Атлетико Мадрид и Интер. "Дюшекчиите" се представят по-колебливо до момента, за разлика от "нерадзурите", които заемат 3-тото място с пълен актив от 12 точки. Испанците обаче са коварен тим, който е способен да спре устрема на своя съперник.

С интерес ще проследим и двубоя между Пари Сен Жермен и Тотнъм. Носителят на трофея излиза за нови три точки, но "шпорите" са класен отбор, който няма лесно да преклони глава, въпреки че ще гостува на негостоприемния "Парк де Пренс".

За Реал Мадрид пък предстои коварно гостуване в Гърция на Олимпиакос. "Белият балет" е фаворит, като едва ли ще иска да допусне втора поредна грешна стъпка след загубата от Ливърпул в миналия кръг. Гърците обаче ще разчитат на домакинското си предимство и на горещата подкрепа от трибуните, за да спрат именития си съперник.

Ливърпул, за разлика от първенството, в Шампионската лига до момента върви доста по-добре. С три победи в актива си мърсисайдци са се запътили уверено към плейофите. Днес им предстои домакинство на ПСВ Айндховен, в което се надяват да прибавят нови три точки. "Филипсите" обаче не идват като обречени на "Анфийлд" и със сигурност ще се опитат да се възползват от колебанията при своя съперник.

Доста равностоен мач очакваме да се получи и между Айнтрахт (Франкфурт) и Аталанта. Срещата е доста по-важна за домакините, които са с по-скромен точков актив и са заплашени да останат под чертата.

И не на последно място идва и двубоят между Спортинг (Лисабон) и Брюж. Белгийците вече показаха, че не са за подценяване и могат да се опълчат на всеки. "Лъвовете" обаче ще търсят задължителен успех, който ще ги изстреля нагоре в класирането и ще ги доближи много близо до сигурно място на плейофите.