Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Мадрид тръгва за Гърция със сериозни проблеми в отбрана

Реал Мадрид тръгва за Гърция със сериозни проблеми в отбрана

  • 25 ное 2025 | 15:38
  • 557
  • 0

Реал Мадрид обяви групата си от футболисти, които ще са на разположение за гостуването на Олимпиакос в Шампионската лига утре.

Реал Мадрид ще е без Куртоа за гостуването на Олимпиакос
Реал Мадрид ще е без Куртоа за гостуването на Олимпиакос

Освен отсъствието на титулярния вратар Тибо Куртоа, за което стана ясно по-рано днес, прави впечатление, че срещу гърците няма да играе и друг от важните играчи - централният бранител Дийн Хаусен. Испанският национал има претоварване, като е под въпрос и за мача с Жирона в Ла Лига през уикенда.

Така проблемите в отбрана за Чаби Алонсо преди сблъсъка в Атина придобиват тревожни размери. Антонио Рюдигер не успя да се възстанови навреме, а освен това контузени са и Едер Милитао и Дейвид Алаба. Това означава, че испанският специалист разполага само с един чист централен защитник в лицето на Раул Асенсио, тъй като всички останали остават в Мадрид.

Добрата новина е завръщането на Орелиан Чуамени, който пропусна последните два мача срещу Райо Валекано и Елче. Именно той би трябвало да играе в сърцето на защитата при наличието на толкова много проблеми. Отсъствието на французина, който беше незаменим титуляр преди контузията си, се усети сериозно.

Аут за Реал Мадрид са още и трайно контузеният Дани Карвахал, както и Франко Мастантуоно.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Кварацхелия: Имам много области, в които мога да се подобря, Хакими е трудно да бъде заменен

Кварацхелия: Имам много области, в които мога да се подобря, Хакими е трудно да бъде заменен

  • 25 ное 2025 | 15:08
  • 310
  • 0
Рафиня: Поемам отговорност за забавянето на възстановяването ми

Рафиня: Поемам отговорност за забавянето на възстановяването ми

  • 25 ное 2025 | 14:31
  • 519
  • 0
Първият гол за сезона на Божидар Краев влезе в любопитна класация, българинът на крилете на ентусиазма

Първият гол за сезона на Божидар Краев влезе в любопитна класация, българинът на крилете на ентусиазма

  • 25 ное 2025 | 13:39
  • 664
  • 0
Хари Кейн за първи път проговори за интереса на Барселона към него

Хари Кейн за първи път проговори за интереса на Барселона към него

  • 25 ное 2025 | 13:28
  • 2524
  • 0
Хонг Конг остана без национален селекционер

Хонг Конг остана без национален селекционер

  • 25 ное 2025 | 12:35
  • 633
  • 0
Евертън сътвори прецедент с победата си на “Олд Трафорд”

Евертън сътвори прецедент с победата си на “Олд Трафорд”

  • 25 ное 2025 | 12:20
  • 1928
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 17182
  • 9
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 544479
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 8863
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 7309
  • 14
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 2851
  • 1
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 7465
  • 2