Реал Мадрид тръгва за Гърция със сериозни проблеми в отбрана

Реал Мадрид обяви групата си от футболисти, които ще са на разположение за гостуването на Олимпиакос в Шампионската лига утре.

Реал Мадрид ще е без Куртоа за гостуването на Олимпиакос

Освен отсъствието на титулярния вратар Тибо Куртоа, за което стана ясно по-рано днес, прави впечатление, че срещу гърците няма да играе и друг от важните играчи - централният бранител Дийн Хаусен. Испанският национал има претоварване, като е под въпрос и за мача с Жирона в Ла Лига през уикенда.

Така проблемите в отбрана за Чаби Алонсо преди сблъсъка в Атина придобиват тревожни размери. Антонио Рюдигер не успя да се възстанови навреме, а освен това контузени са и Едер Милитао и Дейвид Алаба. Това означава, че испанският специалист разполага само с един чист централен защитник в лицето на Раул Асенсио, тъй като всички останали остават в Мадрид.

Добрата новина е завръщането на Орелиан Чуамени, който пропусна последните два мача срещу Райо Валекано и Елче. Именно той би трябвало да играе в сърцето на защитата при наличието на толкова много проблеми. Отсъствието на французина, който беше незаменим титуляр преди контузията си, се усети сериозно.

Out vs Olympiacos:



❌️ Militão

❌️ Huijsen

❌️ Alaba

❌️ Rüdiger

❌️ Carvajal pic.twitter.com/OymG3kHsls — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 25, 2025

Аут за Реал Мадрид са още и трайно контузеният Дани Карвахал, както и Франко Мастантуоно.

Снимки: Imago