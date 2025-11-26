Нов проблем за Реал Мадрид преди мача с Олимпиакос

Аларма прозвуча в редиците на Реал Мадрид броени часове преди мача с Олимпиакос от Шампионската лига, тъй като участието на Джуд Белингам е изключително съмнително.

Според публикация на испанския вестник AS английската звезда страда от дискомфорт в прасеца, което предизвиква сериозно безпокойство в техническия щаб на кралския клуб. Информацията сочи, че Чаби Алонсо е изправен пред значителен проблем в последния момент.

„Белите“ преценяват ситуацията и разглеждат всички възможности. Най-вероятният сценарий е 22-годишният полузащитник да остане на пейката, за да не се рискува влошаване на контузията му. Въпреки това, не е изключено и да бъде изцяло извън групата, докато присъствието му в стартовия състав изглежда вече отдалечено.

Вероятното отсъствие на Белингам принуждава Чаби Алонсо да пренастрои тактическите си планове за решаващия сблъсък с „червено-белите“. Както отбелязват испанските медии, Едуардо Камавинга се очаква да заеме неговото място като „осмица“, а Арда Гюлер да поеме по-нападателна роля като „десетка“.

Трябва да се отбележи, че Реал Мадрид вече е изправен пред множество проблеми, тъй като има седем потвърдени отсъствия (Куртоа, Милитао, Рюдигер, Алаба, Хаусен, Карвахал, Мастадуоно), като Белингам се добавя като голяма въпросителна.