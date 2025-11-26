Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Нов проблем за Реал Мадрид преди мача с Олимпиакос

Нов проблем за Реал Мадрид преди мача с Олимпиакос

  • 26 ное 2025 | 18:30
  • 1084
  • 0
Нов проблем за Реал Мадрид преди мача с Олимпиакос

Аларма прозвуча в редиците на Реал Мадрид броени часове преди мача с Олимпиакос от Шампионската лига, тъй като участието на Джуд Белингам е изключително съмнително.

Според публикация на испанския вестник AS английската звезда страда от дискомфорт в прасеца, което предизвиква сериозно безпокойство в техническия щаб на кралския клуб. Информацията сочи, че Чаби Алонсо е изправен пред значителен проблем в последния момент.

„Белите“ преценяват ситуацията и разглеждат всички възможности. Най-вероятният сценарий е 22-годишният полузащитник да остане на пейката, за да не се рискува влошаване на контузията му. Въпреки това, не е изключено и да бъде изцяло извън групата, докато присъствието му в стартовия състав изглежда вече отдалечено.

Вероятното отсъствие на Белингам принуждава Чаби Алонсо да пренастрои тактическите си планове за решаващия сблъсък с „червено-белите“. Както отбелязват испанските медии, Едуардо Камавинга се очаква да заеме неговото място като „осмица“, а Арда Гюлер да поеме по-нападателна роля като „десетка“.

Трябва да се отбележи, че Реал Мадрид вече е изправен пред множество проблеми, тъй като има седем потвърдени отсъствия (Куртоа, Милитао, Рюдигер, Алаба, Хаусен, Карвахал, Мастадуоно), като Белингам се добавя като голяма въпросителна.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хари Кейн: Арсенал се възползва от промяната във Висшата лига

Хари Кейн: Арсенал се възползва от промяната във Висшата лига

  • 26 ное 2025 | 13:41
  • 5003
  • 4
Ули Хьонес с унищожителна критика към Барса: Във всяка друга страна този клуб нямаше да играе в най-горната дивизия

Ули Хьонес с унищожителна критика към Барса: Във всяка друга страна този клуб нямаше да играе в най-горната дивизия

  • 26 ное 2025 | 13:15
  • 3212
  • 13
Бъдещето на треньора на Груев в Лийдс е под въпрос

Бъдещето на треньора на Груев в Лийдс е под въпрос

  • 26 ное 2025 | 12:54
  • 1152
  • 0
Ливърпул ще се опита да реши част от проблемите през януари

Ливърпул ще се опита да реши част от проблемите през януари

  • 26 ное 2025 | 12:29
  • 1895
  • 2
Естевао засенчи Ямал и заяви: Това беше перфектна вечер

Естевао засенчи Ямал и заяви: Това беше перфектна вечер

  • 26 ное 2025 | 12:11
  • 1897
  • 1
Филип Кръстев донесе точка на Оксфорд с драматичен късен гол в гостуването на Норич

Филип Кръстев донесе точка на Оксфорд с драматичен късен гол в гостуването на Норич

  • 26 ное 2025 | 11:13
  • 6759
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

  • 26 ное 2025 | 16:26
  • 13138
  • 6
Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

  • 26 ное 2025 | 12:46
  • 37488
  • 134
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 55604
  • 32
Ранните мачове в Шампионската лига започват след минути

Ранните мачове в Шампионската лига започват след минути

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 18447
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 11059
  • 20