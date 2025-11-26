Популярни
  Нико Пас е все по-вероятно да се завърне в Реал Мадрид

Нико Пас е все по-вероятно да се завърне в Реал Мадрид

  • 26 ное 2025 | 01:17
  • 311
  • 0
Нико Пас е все по-вероятно да се завърне в Реал Мадрид

Аржентинският талант Нико Пас продължава да оставя отлични впечатления с изявите си в италианския Комо и негово завръщане в Реал Мадрид през следващото лято става все по-вероятно.

21-годишният атакуващ полузащитник премина от испанския гранд в Комо през 2024 година, но Реал си запази опцията да откупи обратно своя юноша за 8 милиона евро.

Потенциално завръщане на Пас в Реал Мадрид през лятото на 2026-а остава и част от плана на младия футболист, твърди изданието football-italia.net.

Английският Тотнъм прояви интерес към аржентинеца миналото лято, но Комо не даде зелена светлина за трансфер.

От началото на настоящия сезон в италианската Серия А Нико Пас реализира пет гола и четири асистенции в 12 мача.

Снимки: Gettyimages

