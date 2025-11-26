Съставите на Ливърпул и ПСВ, Слот е направил две промени

Шампионът на Англия Ливърпул приема на "Анфийлд" лидера в Ередивизи ПСВ Айндховен в двубой от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Мърсисайдци загубиха последните си два мача в Премиър лийг с общ резултат 0:6 и показаха, че все още не са се справили с кризата, въпреки че се представят доста по-добре в ШЛ, където имат три победи от четири мача, последната от които бе срещу Реал Мадрид. Ливърпул освен това спечели пет от последните си седем мача с ПСВ. Шампионът на Нидерландия обаче е в серия от 11 поредни мача без загуба във всички турнири. В Шампионската лига тимът на Петер Бош не е така убедителен и има едва пет точки в първите си четири мача и заема 23-то място в общото класиране.

Арне Слот е направил две промени в сравнение със загубата от Нотингам Форест. Юго Екитике се завръща на върха на атаката за сметка на Александър Исак. Гиорги Мамардашвили започва на вратата, тъй като Алисон Бекер е болен. Флориан Виртц не е възстановен и отново е извън групата. Контузени са и Конър Брадли, Джереми Фримпонг и Джовани Леони.

Петер Бош залага на същите 11, които започнаха и срещу НАК Бреда преди четири дни. Гуус Тил е на върха на атаката на гостите, а Перишич и Ман ще го подкрепят по фланговете.