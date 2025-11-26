Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Oчаквайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Съставите на Ливърпул и ПСВ, Слот е направил две промени

Съставите на Ливърпул и ПСВ, Слот е направил две промени

  • 26 ное 2025 | 20:58
  • 539
  • 0
Съставите на Ливърпул и ПСВ, Слот е направил две промени

Шампионът на Англия Ливърпул приема на "Анфийлд" лидера в Ередивизи ПСВ Айндховен в двубой от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Мърсисайдци загубиха последните си два мача в Премиър лийг с общ резултат 0:6 и показаха, че все още не са се справили с кризата, въпреки че се представят доста по-добре в ШЛ, където имат три победи от четири мача, последната от които бе срещу Реал Мадрид. Ливърпул освен това спечели пет от последните си седем мача с ПСВ. Шампионът на Нидерландия обаче е в серия от 11 поредни мача без загуба във всички турнири. В Шампионската лига тимът на Петер Бош не е така убедителен и има едва пет точки в първите си четири мача и заема 23-то място в общото класиране.

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Арне Слот е направил две промени в сравнение със загубата от Нотингам Форест. Юго Екитике се завръща на върха на атаката за сметка на Александър Исак. Гиорги Мамардашвили започва на вратата, тъй като Алисон Бекер е болен. Флориан Виртц не е възстановен и отново е извън групата. Контузени са и Конър Брадли, Джереми Фримпонг и Джовани Леони.

Петер Бош залага на същите 11, които започнаха и срещу НАК Бреда преди четири дни. Гуус Тил е на върха на атаката на гостите, а Перишич и Ман ще го подкрепят по фланговете.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Играят се ранните мачове в Шампионската лига, Монако и ФК Копенхаген водят

Играят се ранните мачове в Шампионската лига, Монако и ФК Копенхаген водят

  • 26 ное 2025 | 19:46
  • 20028
  • 0
И без Роналдо Ал-Насър продължи да е перфектен и си гарантира място в елиминациите в Азиатската ШЛ

И без Роналдо Ал-Насър продължи да е перфектен и си гарантира място в елиминациите в Азиатската ШЛ

  • 26 ное 2025 | 19:24
  • 696
  • 1
Пулишич и Салемакерс притесниха Милан преди мачовете с Лацио

Пулишич и Салемакерс притесниха Милан преди мачовете с Лацио

  • 26 ное 2025 | 19:22
  • 672
  • 0
Нов проблем за Реал Мадрид преди мача с Олимпиакос

Нов проблем за Реал Мадрид преди мача с Олимпиакос

  • 26 ное 2025 | 18:30
  • 2473
  • 3
Роналдо подарил часовници на съотборниците си след триумфа на Португалия в Лигата на нациите

Роналдо подарил часовници на съотборниците си след триумфа на Португалия в Лигата на нациите

  • 26 ное 2025 | 18:04
  • 3162
  • 2
Нападател на Волфсбург претърпя операция заради контузия в бедрото

Нападател на Волфсбург претърпя операция заради контузия в бедрото

  • 26 ное 2025 | 17:53
  • 387
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Сините" отпаднаха от Шампионската лига: Левски 0:2 Лас Палмас! Следете мача ТУК!

"Сините" отпаднаха от Шампионската лига: Левски 0:2 Лас Палмас! Следете мача ТУК!

  • 26 ное 2025 | 20:53
  • 4343
  • 9
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 57089
  • 32
Съставите на Арсенал и Байерн, промени и в двата отбора

Съставите на Арсенал и Байерн, промени и в двата отбора

  • 26 ное 2025 | 21:11
  • 122
  • 0
Милър-Макинтайър срещу Везенков в топ сблъсък от Евролигата

Милър-Макинтайър срещу Везенков в топ сблъсък от Евролигата

  • 26 ное 2025 | 20:54
  • 1492
  • 0
Играят се ранните мачове в Шампионската лига, Монако и ФК Копенхаген водят

Играят се ранните мачове в Шампионската лига, Монако и ФК Копенхаген водят

  • 26 ное 2025 | 19:46
  • 20028
  • 0