Пафос не се даде и на Монако, Давид Луис с първи гол в ШЛ от над осем години

Пафос продължи да пише история в Шампионската лига, след като в дебютното си участие в турнира кипърският тим направи 2:2 у дома с Монако и спечели шестата си точка. Три попадения паднаха преди почивката. Такуми Минамино (5') и Фоларин Балогун (26') се разписаха за френския тим, а 38-годишният бивш играч на Челси Давид Луис (18') вкара за първи път в Шампионската лига от повече от осем години. Автогол на Мохамед Салису две минути преди края донесе точката на Пафос.

David Luiz has scored his first #UCL goal in over eight years, last netting for Chelsea against Roma in October 2017. pic.twitter.com/BkNXC4OgFA — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 26, 2025

Първото полувреме бе доста динамично, но все пак гостите демонстрираха по-голямата си класа. Още в петата минута монегаските излязоха напред в резултата, след като Минамино получи от Аклиуш в наказателното поле и от движение стреля по земя в далечния ъгъл. Японецът имаше участие в организирането на атаката и на по-ранен етап от нея, след което много бързо се придвижи, за да завърши нападението.

Последва силен период на Пафос. В седмата минута хубав удар на Андерсон Силва срещна гредата, а в 18-ата резултатът вече бе изравнен, след като ветеранът Давид Луис засече мощно с глава центриране от корнер на Оршич. Това бе първи гол на бразилеца в Шампионската лига от над осем години. На 38 години и 218 дни Луис стана вторият най-възрастен голмайстор в Шампионската лига след Пепе, който се разписа на 40 години и 290 дни.

38 - Aged 38 years and 218 days, Pafos' David Luiz has tonight become the second-oldest player to score a UEFA Champions League goal, behind only Pepe for Porto vs Shakhtar Donetsk in December 2023 (40y 290d). Throwback. pic.twitter.com/VkVgDQCCSP — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2025

Монако обаче много бързо си върна преднината. В 28-ата минута Фалорин Балогун се възползва от груба грешка на стража на домакините Неофитос Михаил, който му подаде топката на границата на наказателното поле. Американецът направи няколко крачки и стреля в близкия ъгъл за 1:2.

До почивката Камара и Минамино можеха да направят преднината на гостите още по-изразителна.

След почивката Пафос наложи натиск. Първо обаче Михаил спаси удар на Балогун. В 53-тата минута и Храдецки трябваше да се намесва след опасен изстрел на Андерсон. Вратарят на Монако направи ново спасяване в 61-вата минута след удар с глава на Влад Драгомир.

В крайна сметка Пафос успя да стигне до изравнителен гол в 89-ата минута, когато Иван Шунич засече с глава центриране отляво, топката срещната напречната греда, след което рикошира в главата на Салису, който си отбеляза злощастен автогол.

Така двата отбора остават с по шест точки след първите пет кръга.