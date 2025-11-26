Пафос не се даде и на Монако, Давид Луис с първи гол в ШЛ от над осем години

Пафос продължи да пише история в Шампионската лига, след като в дебютното си участие в турнира кипърският тим направи 2:2 у дома с Монако и спечели шестата си точка. Три попадения паднаха преди почивката. Такуми Минамино (5') и Фоларин Балогун (26') се разписаха за френския тим, а 38-годишният бивш играч на Челси Давид Луис (18') вкара за първи път в Шампионската лига от повече от осем години. Автогол на Мохамед Салису две минути преди края донесе точката на Пафос.
Първото полувреме бе доста динамично, но все пак гостите демонстрираха по-голямата си класа. Още в петата минута монегаските излязоха напред в резултата, след като Минамино получи от Аклиуш в наказателното поле и от движение стреля по земя в далечния ъгъл. Японецът имаше участие в организирането на атаката и на по-ранен етап от нея, след което много бързо се придвижи, за да завърши нападението.
Последва силен период на Пафос. В седмата минута хубав удар на Андерсон Силва срещна гредата, а в 18-ата резултатът вече бе изравнен, след като ветеранът Давид Луис засече мощно с глава центриране от корнер на Оршич. Това бе първи гол на бразилеца в Шампионската лига от над осем години. На 38 години и 218 дни Луис стана вторият най-възрастен голмайстор в Шампионската лига след Пепе, който се разписа на 40 години и 290 дни.
Монако обаче много бързо си върна преднината. В 28-ата минута Фалорин Балогун се възползва от груба грешка на стража на домакините Неофитос Михаил, който му подаде топката на границата на наказателното поле. Американецът направи няколко крачки и стреля в близкия ъгъл за 1:2.
До почивката Камара и Минамино можеха да направят преднината на гостите още по-изразителна.
След почивката Пафос наложи натиск. Първо обаче Михаил спаси удар на Балогун. В 53-тата минута и Храдецки трябваше да се намесва след опасен изстрел на Андерсон. Вратарят на Монако направи ново спасяване в 61-вата минута след удар с глава на Влад Драгомир.
В крайна сметка Пафос успя да стигне до изравнителен гол в 89-ата минута, когато Иван Шунич засече с глава центриране отляво, топката срещната напречната греда, след което рикошира в главата на Салису, който си отбеляза злощастен автогол.
Така двата отбора остават с по шест точки след първите пет кръга.