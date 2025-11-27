Популярни
  Спортинг (Лисабон) продължи да е перфектен домакин и влезе в топ 8

Спортинг (Лисабон) продължи да е перфектен домакин и влезе в топ 8

  27 ное 2025 | 00:28
Спортинг (Лисабон) продължи да е перфектен домакин и влезе в топ 8

Спортинг (Лисабон) продължи силното си представяне на „Жозе Алваладе“ в Шампионската лига и спечели с убедителното 3:0 у дома срещу Брюж в мач от 5-тия кръг на основната фаза на турнира на богатите.

Така португалците отново спечелиха вкъщи, като са 3 от 3 на собствения си стадион и тимът влезе в топ 8 в класирането, като вече има 10 точки. Брюж пък остава с 4 точки и отново допусна поражение като гост.

В 9-ата минута Мортен Юлманд от домакините извърши доста грубо нарушение срещу съперник и първоначално бе директно изгонен от главния съдия Тобиас Щилер. След преглед с ВАР обаче реферът промени решението си и показа само жълт картон на датчанина. След това обаче Спортинг заигра доста добре и още през първата част си реши мача.

Първо в 24-ата минута Жени Катамо навлезе опасно отдясно и стреля. Стражът на Брюж Нордин Якерс успя да избие, но бъдещото попълнение на Челси Жовани Кенда бе най-съобразителен и с добавка откри за Спортинг - 1:0. Само седем минути по-късно португалците нанесоха своя втори удар, когато Катамо изведе чудесно Луис Суарес, който технично копна топката над стража на Брюж за 2:0.

През втората част Спортинг окончателно подпечата победата си. Още след подновяването на играта Луис Суарес можеше да вкара втория си гол в мача, но след като излъга стража на Брюж Якерс, футболистът на домакините нацели страничния стълб. В 69-ата минута обаче се разписа Тринкао, който получи подаване от Кенда и с удар от наказателното поле направи класически резултата - 3:0.

Неприятна ситуация имаше в края на мача, когато стражът на гостите Нордин Якерс получи сериозна контузия. Когато оставаха само 20 секунди до края на срещата, вратарят в ситуация един на един получи удар в гърдите с коляно от играча на домакините Салвадор Блопа. Така съдията реши да свири края на мача, докато Якерс все още лежеше на земята, а футболистът трябваше да бъде изнесен на терена на носилка.

Снимки: Imago

