Копенхаген надви Кайрат в голово шоу за първата си победа в ШЛ

Датският първенец Копенхаген записа първата си победа в основната фаза на Шампионската лига след като спечели с 3:2 като домакин на казахстанския Кайрат в зрелищен двубой от петия кръг на турнира.

През първото полувреме Копенхаген доминираше и създаваше по-опасните голови положения. Така се стигна до 26-ата минута, когато тимът поведе в резултата, след като Виктор Дадасон се разписа с глава. Втората част определено беше по-равностойна и донесе цели четири попадения. В 59-ата минута Джордан Ларсон удвои преднината на своя отбор от дузпа, свирена за игра с ръка на Дамир Касабулат. Тя нарасна още повече в 73-тата минута, когато Роберт беше точен с рикоширал изстрел от голямо разстояние. В заключителните минути Кайрат съумя да върнат два гола. В 81-вата Дастан Сатпаев отне топката от противниковия вратар и я прати в мрежата му, а другото попадение дойде в самия край на редовното време и беше дело на резервата Олжас Байбек. Това обаче не беше достатъчно на гостите, за да избегнат поражението.

Така Копенхаген събра 4 пункта и се изкачи на 29-ата позиция в класирането, където Кайрат е с 1 точка и все още без победа.

