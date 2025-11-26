Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. ФК Копенхаген
  3. Копенхаген надви Кайрат в голово шоу за първата си победа в ШЛ

Копенхаген надви Кайрат в голово шоу за първата си победа в ШЛ

  • 26 ное 2025 | 22:00
  • 431
  • 0
Копенхаген надви Кайрат в голово шоу за първата си победа в ШЛ

Датският първенец Копенхаген записа първата си победа в основната фаза на Шампионската лига след като спечели с 3:2 като домакин на казахстанския Кайрат в зрелищен двубой от петия кръг на турнира.

През първото полувреме Копенхаген доминираше и създаваше по-опасните голови положения. Така се стигна до 26-ата минута, когато тимът поведе в резултата, след като Виктор Дадасон се разписа с глава. Втората част определено беше по-равностойна и донесе цели четири попадения. В 59-ата минута Джордан Ларсон удвои преднината на своя отбор от дузпа, свирена за игра с ръка на Дамир Касабулат. Тя нарасна още повече в 73-тата минута, когато Роберт беше точен с рикоширал изстрел от голямо разстояние. В заключителните минути Кайрат съумя да върнат два гола. В 81-вата Дастан Сатпаев отне топката от противниковия вратар и я прати в мрежата му, а другото попадение дойде в самия край на редовното време и беше дело на резервата Олжас Байбек. Това обаче не беше достатъчно на гостите, за да избегнат поражението.

Така Копенхаген събра 4 пункта и се изкачи на 29-ата позиция в класирането, където Кайрат е с 1 точка и все още без победа.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Играят се късните мачове в Шампионската приключиха с много голове и интересни резултати

Играят се късните мачове в Шампионската приключиха с много голове и интересни резултати

  • 26 ное 2025 | 21:46
  • 21304
  • 0
И без Роналдо Ал-Насър продължи да е перфектен и си гарантира място в елиминациите в Азиатската ШЛ

И без Роналдо Ал-Насър продължи да е перфектен и си гарантира място в елиминациите в Азиатската ШЛ

  • 26 ное 2025 | 19:24
  • 998
  • 1
Пулишич и Салемакерс притесниха Милан преди мачовете с Лацио

Пулишич и Салемакерс притесниха Милан преди мачовете с Лацио

  • 26 ное 2025 | 19:22
  • 957
  • 0
Нов проблем за Реал Мадрид преди мача с Олимпиакос

Нов проблем за Реал Мадрид преди мача с Олимпиакос

  • 26 ное 2025 | 18:30
  • 2954
  • 3
Роналдо подарил часовници на съотборниците си след триумфа на Португалия в Лигата на нациите

Роналдо подарил часовници на съотборниците си след триумфа на Португалия в Лигата на нациите

  • 26 ное 2025 | 18:04
  • 3853
  • 3
Нападател на Волфсбург претърпя операция заради контузия в бедрото

Нападател на Волфсбург претърпя операция заради контузия в бедрото

  • 26 ное 2025 | 17:53
  • 444
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 22:10
  • 64262
  • 32
Арсенал 1:1 Байерн, Ленарт Карл изравни за баварците, контузия на Тросар

Арсенал 1:1 Байерн, Ленарт Карл изравни за баварците, контузия на Тросар

  • 26 ное 2025 | 22:00
  • 4020
  • 22
Ливърпул 1:1 ПСВ, греда на Ван Дайк

Ливърпул 1:1 ПСВ, греда на Ван Дайк

  • 26 ное 2025 | 20:58
  • 4817
  • 9
Олимпиакос 1:3 Реал Мадрид, съдията отказа да даде дузпа на домакините

Олимпиакос 1:3 Реал Мадрид, съдията отказа да даде дузпа на домакините

  • 26 ное 2025 | 22:07
  • 5417
  • 12
Атлетико Мадрид 1:0 Интер, домакините поведоха след преглед с ВАР

Атлетико Мадрид 1:0 Интер, домакините поведоха след преглед с ВАР

  • 26 ное 2025 | 22:00
  • 1871
  • 2
Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София

Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София

  • 26 ное 2025 | 21:43
  • 10077
  • 23