Аталанта отнесе Айнтрахт във Франкфурт със светкавичен щурм

Отборът на Аталанта записа най-убедителната си победа в Шампионската лига през този сезон, след като спечели с 3:0 като гост на Айнтрахт (Франкфурт) в двубой от петия кръг на основната фаза на турнира. Така новият наставник на "нерадзурите" Рафаеле Паладино дебютира по успешен начин като треньор в ШЛ.
Бергамаските не успяха да се оттеглят на почивката с аванс, тъй като в 35-ата минута нацелиха една и съща греда два пъти чрез Адемола Луукман и Джанлука Скамака. В 60-ата минута обаче именно нигериецът откри резултата със своя удар в движение след подаване на Шарле Де Кетеларе. Само две минути по-късно Луукман влезе в ролята и на асистент за попадението на Едерсон. След още три минути Скамака разтресе напречната греда с изстрел от упор, но Де Кетеларе дотича и оформи крайния резултат със своята добавка.
По този начин Аталанта се придвижи до десетото място в класирането с актив от 10 точки след четвъртия си пореден мач без загуба в турнира. Айнтрахт пък няма успех в последните си четири срещи в ШЛ и така се намира чак на 28-ата позиция със своите 4 пункта.
Снимки: Gettyimages