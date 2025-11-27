С хеттрик на Витиня ПСЖ нанесе първа загуба на Тотнъм в мач с осем гола

Актуалният носител на трофея в Шампионската лига Пари Сен Жермен нанесе първа загуба на Тотнъм в тазгодишното издание на турнира, след като надигра с 5:3 "шпорите" във френетичен мач на "Парк де Пренс'. След този резултат парижани са на второ място във временното класиране, докато лондончани заемат 16-ата позиция. Иначе Тотнъм започна добре и на два пъти повеждаше, но след като се оказаха изоставащи в резултата, "шпорите" се сринаха. Над всички в ПСЖ пък бе Витиня, който записа хеттрик за първи път в кариерата си. Второто полувреме ще се запомни с шест гола и червен картон, който Люка Ернандес получи в добавеното време при вече решен мач.

Луис Енрике изненада всички с включването в стартовия състава на 18-годишния Куентин Нджанту, който започна на върха на атаката. Усман Дембеле остана на пейката за началото. Уарен Заир-Емери застана отдясно на отбраната в отсъствието на Хакими.

Томас Франк бе направил пет промени в сравнение с дербито на Северен Лондон, което Тотнъм загуби катастрофално. Педро Поро, Папе Сар, Арчи Грей, Лукас Бергвал и Рандал Коло Муани, който е бивш играч на ПСЖ, започнаха днес.

Гостите започнаха добре на 'Парк де Пренс", като пресата на лондончани затрудняваше тим на ПСЖ.

Кварацхелия отправи един опасен изстрел от далечната дистанция в 18-ата минута, който премина встрани, а Викарио спаси удар с глава на Заир-Емери.

Тотнъм поведе в 35-ата минута, когато Грей бе изведен хитро от Бергвал и центрира към далечната греда, където Коло Муани върна с глава успоредно на голлинията. Ричарлисон подложи своята глава и от няколко метра откри резултата.

ПСЖ обаче успя да изравни в самия край на първото полувреме, когато със страхотен удар от 22 метра Витиня прати топката в горния ъгъл.

След като асистира за първия гол, Рандал Коло Муани сам наказа бившия си тим в 50-ата минута. Маркиньос изчисти от голлинията удар на Грейс с глава, но топката стигна до Коло Муани, който с мощен шут я прати във вратата.

Витиня обаче отново взе нещата в свои ръце и четири минути след това изравни с втория си гол тази вечер. И това попадение бе много красиво, като падна след техничен удар на португалеца малко след границата на наказателното поле.

В 60-ата Пари Сен Жермен стигна до пълен обрат след подарък на Тотнъм. Ромеро подаде доста рисково към Сар, Ернандес отне, след което Невеш с пета изведе Руис, който стреля покрай Викарио за 3:2.

Лондончани се сринаха и само пет минути по-късно допуснаха четвърти гол. Отбраната на Тотнъм не се справи с изчистването след центриране от корнер, Сар задържа топката, а Уилян Пачо му отне и отблизо се разписа за 4:2.

Головете на "Парк де Пренс" продължиха да валят. В 72-рата минута Витиня този път сгреши и загуби топката, която се озова в Коло Муани. Той влезе между двама съперника и стреля в ъгъла, правейки резултата 4:3.

В 75-ата минута ПСЖ получи дузпа, след като след удар Витиня топката срещна ръката на Ромеро. Самият португалец изпълни хладнокръвно наказателния удар, оформяйки своя хеттрик.

В добавеното време парижани останаха с човек по-малко, след като Люка Ернандес удари с лакът Симонс.

