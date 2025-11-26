Арсенал 1:1 Байерн, Ленарт Карл изравни за баварците, контузия на Тросар

Арсенал и Байерн (Мюнхен) играят при резултат 1:1 в най-очаквания двубой от 5-тия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Юриен Тимбер откри за "артилеристите" в 22-рата минута с обичайното оръжие на отбора на Микел Артета - гол от корнер. В 32-рата минута обаче суперталантът на баварците Ленарт Карл изравни. Сблъсъкът на стадион "Емиратс" противопоставя лидерите в Премиър лийг и Бундеслигата, които дотук имат само победи в турнира на богатите и са в отлична форма.

Двата отбора заемат първите две позиции в Шампионска лига, като имат по 12 точки от 4 изиграни мача. Баварците са лидери благодарение на по-добрата си голова разлика, отбелязвайки впечатляващите 14 гола и допускайки само 3. Лондончани са 2-ри с 11 вкарани гола и перфектна защита, която не е допуснала нито един гол в турнира досега. „Артилеристите“ са и единственият отбор, който все още не е инкасирал попадение.

Арсенал демонстрира отлична форма в последните си пет мача с четири победи и едно равенство. "Топчиите" влизат в двубоя в отлично настроение, след като разгромиха градския си съперник Тотнъм с 4:1 след хеттрик на Еберечи Езе. Байерн (Мюнхен) също показва впечатляваща форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача, като всъщност единствено Унион (Берлин) не загуби от баварците дотук във всички турнири. Баварците разгромиха Фрайбург с 6:2 в последния си мач от Бундеслигата, когато Майкъл Олисе избухна с 2 гола и 3 асистенции.

Не е тайна, че Байерн се явява истинска черна котка за Арсенал в последните години. Баварците са непобедени в последните си 5 мача срещу Арсенал и имат впечатляващите 4 победи и само 1 равенство. Два от успехите на германците бяха с разгромното 5:1. За последно Арсенал спечели срещу този съперник през 2015 г. в груповата фаза на ШЛ с 2:0.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета има някои сериозни проблеми, основният защитник Габриел Магаляеш и Кай Хавертц са с контузии. С травма е още Габриел Жезус, а невъзстановен е голмайсторът Виктор Гьокереш. Испанецът прави две промени в сравнение с дербито в Тотнъм и те са в защита. Кристиан Москера и Майлс Люис-Скели стартират вместо Пиеро Инкапие и Рикардо Калафиори. Отново Микел Мерино ще действа на върха на атаката, а зад него ще играят Букайо Сака, Еберечи Езе и Леандро Тросар. Мартин Субименди и Деклан Райс отново стартират в средата на терена. Капитанът Мартин Йодегор пък попада в групата и е на резервната скамейка.

За наставника на Байерн Венсан Компани най-сериозният проблем е наказанието на Луис Диас, който беше изгонен в мача срещу Пари Сен Жермен. Джамал Мусиала и Алфонсо Дейвис пък продължават да са извън сметките.

Белгийският специалист прави три промени в сравнение с мача срещу Фрайбург. Серж Гнабри заменя наказания Луис Диас, а Йошуа Кимих заема мястото на Леон Горетцка в средата на терена до Александър Павлович. Конрад Лаймер пък стартира отдясно на защитата. Атаката на Байерн отново е водена от Хари Кейн, а зад него заедно с Гнабри ще действат Майкъл Олисе и суперталантът на Байерн Ленарт Карл.

Двата отбора започна предпазливо двубоя, като Байерн владееше повече топката, а Арсенал опитваше извеждащу подавания на ръба на засадата, но в първите двадесетина минути чистите положения и за двата отбора липсваха. Така се стигна до 22-рата минута, когато "топчиите" нанесоха своя удар по обичайния си начин - от ъглов удар. Букайо Сака центрира добре от корнер, а Мануел Нойер увисна и позволи на Юриен Тимбер да открие с глава - 1:0 за Арсенал.

Баварците изглеждаха стъписани от това попадение, а Арсенал пропусна да удвои. Еберечи Езе размени отлично двойно подаване с Микел Мерино и излезе в чиста позиция сам срещу Нойер, но стреля слабо в аут. Англичаните бързо съжалиха за това. В 32-рата минута Йошуа Кимих отправи феноменален диагонален дълъг пас към Серж Гнабри, който веднага намери включилия се Ленарт Карл, а младокът заби топката в мрежата - 1:1. Малко след това Йосип Станишич пропусна да направи пълен обрат и стреля в аут от нелоша позиция. Междувременно пък Леандро Тросар получи контузия и бе заменен принудително от Нони Мадуеке.

