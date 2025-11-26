Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

След четирите поредни старта отвъд Атлантическия океан Формула 1 се насочва към Близкия изток за финалните си два кръга за сезон 2025. Първият от тях ще бъде за Гран При на Катар, а тук може да намерите програмата за предстоящия уикенд на „Лусайл“. Той ще включва последният спринт за годината и дебюта на Никола Цолов във Формула 2. Всички часове са в българско време.

Петък (28 ноември):

13:05 часа – Формула 2 тренировка

15:30 часа – Формула 1 тренировка

18:10 часа – Формула 2 квалификация

19:30 часа – Формула 1 квалификация за спринт

Събота (29 ноември):

16:00 часа – Формула 1 спринт (19 обиколки)

18:20 часа – Формула 2 спринт (23 обиколки)

20:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (30 ноември):

14:00 часа – Формула 2 основно състезание (32 обиколки)

18:00 часа – Формула 1 състезание (57 обиколки)

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg