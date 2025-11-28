Оскар Пиастри напомни за себе си, печелейки квалификацията за спринта в Катар

Оскар Пиастри отново показа, че се чувства изключително комфортно на пистата „Лусайл“ в Катар, след като спечели квалификацията преди утрешния спринт на катарското трасе, побеждавайки Джордж Ръсел и съотборника си Ландо Норис.

Пиастри беше начело след първите летящи обиколки в SQ3 с аванс от 0.044 пред Норис и 0.287 пред Ръсел. Във вторите турове с меките гуми Ръсел успя да се изкачи на първото място, постигайки 1:20.087, но секунди по-късно беше изпреварен от Пиастри, който постигна 1:20.055, за да спечели полпозишъна с преднина от 0.032 пред пилота на Мерцедес.

Норис не успя да подобри своя резултат във финалната си летяща обиколка, в която на всичкото отгоре той излетя от пистата в последния завой, за да завърши на 0.230 зад съотборника си Пиастри. Британецът ще подели втората редица с Фернандо Алонсо, а на третия ред ще застанат съотборниците в Ред Бул Юки Цунода и Макс Верстапен.

YESS GEORGE! THAT’S A FRONT ROW START FOR THE QATAR SPRINT 👏👏 pic.twitter.com/iA6TJ06GeF — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 28, 2025

Нидерландецът не спря да се оплаква от поведението на своя автомобил в хода на цялата квалификация. Основните забележки на световния шампион бяха свързани с подскачането на колата на Ред Бул, което не му позволяваше да атакува бързите завои на „Лусайл“ така, както иска.

Max is on the radio - he's not happy



He's giving it everything but he finds the gravel 😮#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/EAngbixnKx — Formula 1 (@F1) November 28, 2025

Андреа Кими Антонели ще потегли от седмото място пред Карлос Сайнц, който ще му прави компания на четвъртата редица. Най-бавни в SQ3 бяха Шарл Леклер и Алекс Албон, които ще поделят петия ред на стартовата решетка за спринта.

Исак Хаджар даде достатъчно добро време, за да се класира за SQ3, но го загуби заради напускане на пистата в осмия завой, което смъкна французина на 11-тото място на 0.057 зад Антонели, когото той оригинално беше изпреварил с 0.099. Заедно с пилота на Рейсинг Булс елиминирани непосредствено преди решителните осем минути на битката за полпозишъна бяха още Оливър Беарман, Габриел Бортолето, Нико Хюлкенберг и Естебан Окон, които ще заемат позициите от 12-та до 15-та на старта утре.

Разочароващият финал на първия сезон на Люис Хамилтън във Ферари продължава, след като британецът напусна днешната квалификация още в края на първата ѝ фаза. В нея седемкратният шампион остана едва 18-ти, а по-бавни от него бяха единствено пилотите на Алпин Пиер Гасли и Франко Колапинто, които ще стартира от последната редица в утрешния спринт.

SQ1 comes to an end, and unfortunately we’ve lost @LewisHamilton in P18 @Charles_Leclerc makes it through in P13 pic.twitter.com/tzqBn1wG7D — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 28, 2025

Освен тях тримата елиминирани след SQ1 бяха още Ланс Строл и Лиам Лоусън, които се класираха 16-ти и 17-ти. Строл беше с 0.034 по-бавен от Окон в спора за последното място в SQ2, след като той и Лоусън бяха губещи в голямото подобряване на резултатите в края на SQ1, което напомняше край на сесия на изсъхваща писта.

Уикендът за Гран При на Катар, 23-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава утре в 16:00 часа българско време със спринтовото състезание на „Лусайл“, което ще бъде с продължителност от 19 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Снимки: Imago