Очаквайте на живо: Гран При на Катар във Формула 1, Норис с първи шанс за титлата

  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  30 ное 2025
  • 547
  • 0

Надпреварата за Гран При на Катар предоставя първия шанс на Ландо Норис да си гарантира световната титла във Формула 1 през 2025 година. Британският пилот на Макларън ще стартира състезанието на „Лусайл“ от втората позиция, зад съотборника си Оскар Пиастри, който до момента прави един перфектен уикенд край Доха.

Именно Пиастри е най-сериозният конкурент на Норис в битката за титлата, като двамата са разделяни от 22 точки. За да стане шампион още днес, Норис ще трябва да спечели с поне четири точки повече от своя съотборник и да не губи нито една от Макс Верстапен, който е третият претендент за титлата. Световният шампион ще стартира от третата позиция, а до него на втората редица ще застане Джордж Ръсел от Мерцедес.

Андреа Кими Антонели и Исак Хаджар ще оформят третия ред пред двамата испанци Карлос Сайнц и Фернандо Алонсо, които ще си разделят четвъртата редица. На петия ред ще застанат Пиер Гасли и Шарл Леклер, които бяха най-бавни в края на третата фаза на вчерашната квалификация.

От гледна точка стратегиите днес ще гледаме състезание с минимум две задължителни смени на гуми. Причината за това е ограниченият живот на гумите Пирели, които не могат да правят повече от 25 обиколки, а състезателната дистанция на „Лусайл“ включва 57 тура.

Състезанието за Гран При на Катар, 23-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1, стартира в 18:00 часа и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

Снимки: Gettyimages

