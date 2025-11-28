Пиастри изпревари Норис и Алонсо в тренировката в Катар

За първи път от началото на октомври месец насам Оскар Пиастри завърши сесия във Формула 1 на първото място, след като даде най-доброто време в единствената тренировка преди Гран При на Катар. Последният случай, в който австралиецът беше над всички, беше по време на втората тренировка преди Гран При на Сингапур в началото на октомври.
Пилотът на Макларън оглави класирането в края на единствените 60 минути за подготовка на „Лусайл“ с време от 1:20.924 и аванс от 0.058 пред своя съотборник Ландо Норис. Тройката с пасив от 0.386 оформи Фернандо Алонсо, а в топ 5 влязоха още Карлос Сайнц и Исак Хаджар.
Макс Верстапен изглеждаше много стабилен с твърдите гуми в началните минути на сесията, но с покачването на нивата на сцепление поведението на колата на Ред Бул се влоши и в края нидерландецът остана едва шести, изоставайки с 0.580 от Пиастри. Алекс Албон се класиране седми пред Шарл Леклер, Ланс Строл и Андреа Кими Антонели, които заеха останалите места в първата половина на класирането.
Единствената тренировка на „Лусайл“ премина без съществени инциденти, но имаше множество случаи, в които пилотите напуснаха трасето, търсейки лимита на сцепление. За щастие обаче във всеки един от тези случаи пилотите успяха да хванат своите коли и да се опазят от по-големи поражения.
Уикендът за Гран При на Катар, 23-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 19:30 часа българско време с квалификацията преди утрешния спринт на пистата „Лусайл“.
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Снимки: Gettyimages