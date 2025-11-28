Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пиастри изпревари Норис и Алонсо в тренировката в Катар

Пиастри изпревари Норис и Алонсо в тренировката в Катар

  • 28 ное 2025 | 16:39
  • 422
  • 0
Пиастри изпревари Норис и Алонсо в тренировката в Катар

За първи път от началото на октомври месец насам Оскар Пиастри завърши сесия във Формула 1 на първото място, след като даде най-доброто време в единствената тренировка преди Гран При на Катар. Последният случай, в който австралиецът беше над всички, беше по време на втората тренировка преди Гран При на Сингапур в началото на октомври.

Пилотът на Макларън оглави класирането в края на единствените 60 минути за подготовка на „Лусайл“ с време от 1:20.924 и аванс от 0.058 пред своя съотборник Ландо Норис. Тройката с пасив от 0.386 оформи Фернандо Алонсо, а в топ 5 влязоха още Карлос Сайнц и Исак Хаджар.

Макс Верстапен изглеждаше много стабилен с твърдите гуми в началните минути на сесията, но с покачването на нивата на сцепление поведението на колата на Ред Бул се влоши и в края нидерландецът остана едва шести, изоставайки с 0.580 от Пиастри. Алекс Албон се класиране седми пред Шарл Леклер, Ланс Строл и Андреа Кими Антонели, които заеха останалите места в първата половина на класирането.

Единствената тренировка на „Лусайл“ премина без съществени инциденти, но имаше множество случаи, в които пилотите напуснаха трасето, търсейки лимита на сцепление. За щастие обаче във всеки един от тези случаи пилотите успяха да хванат своите коли и да се опазят от по-големи поражения.

Уикендът за Гран При на Катар, 23-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 19:30 часа българско време с квалификацията преди утрешния спринт на пистата „Лусайл“.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хамилтън не съжалява, че се е присъединил към отбора на Ферари

Хамилтън не съжалява, че се е присъединил към отбора на Ферари

  • 28 ное 2025 | 10:44
  • 1059
  • 3
Фурмо запази лидерството си в Саудитска Арабия, проблеми за Еванс

Фурмо запази лидерството си в Саудитска Арабия, проблеми за Еванс

  • 28 ное 2025 | 10:37
  • 1889
  • 0
Никола Цолов преди дебюта във Ф2: Нямам търпение, много съм щастлив

Никола Цолов преди дебюта във Ф2: Нямам търпение, много съм щастлив

  • 28 ное 2025 | 09:14
  • 5854
  • 7
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

  • 28 ное 2025 | 08:49
  • 16130
  • 0
Грязин се движи в подножието на подиума в WRC2

Грязин се движи в подножието на подиума в WRC2

  • 27 ное 2025 | 16:34
  • 1000
  • 0
Адриен Фурмо поведе в Саудитска Арабия, Ожие в позиция за титлата

Адриен Фурмо поведе в Саудитска Арабия, Ожие в позиция за титлата

  • 27 ное 2025 | 16:11
  • 3395
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

  • 28 ное 2025 | 16:17
  • 5520
  • 13
Локомотив (Сф) 0:0 Арда, опасен удар на Карагарен

Локомотив (Сф) 0:0 Арда, опасен удар на Карагарен

  • 28 ное 2025 | 16:30
  • 6633
  • 5
11-те на Локомотив (Пловдив) и Монтана

11-те на Локомотив (Пловдив) и Монтана

  • 28 ное 2025 | 16:19
  • 873
  • 0
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 13185
  • 17
Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

  • 28 ное 2025 | 13:57
  • 8799
  • 5
Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

  • 28 ное 2025 | 15:52
  • 2637
  • 0