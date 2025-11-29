Популярни
Пиастри спечели трети пореден спринт в Катар, Норис вече докосва титлата във Формула 1

  • 29 ное 2025 | 16:31
  • 4542
  • 1
Оскар Пиастри продължи перфектната си серия в спринтовете на пистата „Лусайл“, след като за трета поредна година спечели късото състезание на катарското трасе.

Австралиецът направи отлично потегляне от полпозишъна и не остави никакъв шанс на тръгналите непосредтсвено зад него Джордж Ръсел и Ландо Норис да го атакуват в първия завой. Впоследствие Пиастри направи едно безгрешно каране и спечели с аванс от 4.9 секунди пред Ръсел, който завърши втори.

Трети финишира Норис, който в началото на дистанцията от 19 обиколки беше притиснат от Макс Верстапен, но не позволи на световния шампион да го изпревари, след което се откъсна от пилота на Ред Бул. С третото си място лидерът в шампионата загуби само две точки от съотборника си Пиастри и спокойно може да се каже, че държи титлата с една ръка преди утрешното дълго състезание в Катар. В него британецът ще има повече от реален шанс да си гарантира предсрочно своята първа световна титла във Формула 1.

След като не успя да изпревари Норис в първите обиколки Верстапен изостана от британеца и завърши на четвъртото място пред Юки Цунода, Андреа Кими Антонели, Фернандо Алонсо и Карлос Сайнц, които оформиха зоната на точките. Цунода и Антонели бяха санкционирани с по пет секунди заради нарушаване на границите на трасето в хода на спринта, но това реално не се отрази на тяхното класиране.

В генералното класиране Норис остава начело с актив от 396 точки и аванс от 22 пред днешния победител Пиастри. Третата позиция се заема от Верстапен, който вече изостава с 25 пункта от водача.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Катар
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Катар

При конструкторите в битката за второто място Мерцедес прибави една точка към своя аванс пред Ред Бул, който преди финалните два състезания за сезона е 41 пункта. След нулата, която Ферари записа днес, Скудерията вече е на цели 63 точки зад Мерцедес и спокойно можем да кажем, че Черните кончета вече са вън от борбата за второто място зад шампионите от Макларън.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Катар
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Катар

Уикендът за Гран При на Катар, 23-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 20:00 часа българско време с квалификацията за утрешното състезание на „Лусайл“.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Снимки: Gettyimages

