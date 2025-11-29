Пиастри се възползва от грешката на Норис и завоюва полпозишъна в Катар

Перфектният уикенд на Оскар Пиастри в Катар продължи и по време на квалификацията за утрешното дълго състезание на „Лусайл“, която австралиецът спечели, възползвайки се от грешка на своя съотборник Ландо Норис.

Лидерът в шампионата беше начело след първите бързи обиколки в Q3 и имаше аванс от 0.035 секунди пред Пиастри. Норис обаче допусна неточност във втория завой на втория си летящ тур, което не му позволи да завърши обиколката си и отвори вратата пред Пиастри, който се възползва от шанса и спечели полпозишъна.

Той стори това с време от 1:19.387 и преднина от 0.108 пред Норис, който все пак ще потегли от първата редица в състезанието, в което ще има първи мачпойнт в битката за титлата. От третата позиция ще стартира третият от претендентите за титлата Макс Верстапен, който беше с 0.264 по-бавен от Пиастри в края на квалификацията.

Световният шампион ще раздели втория ред с Джордж Ръсел, а зад двамата от третата редица ще потеглят Андреа Кими Антонели и Исак Хаджар. Карлос Сайнц и Фернандо Алонсо ще оформят изцяло испанския четвърти ред пред Пиер Гасли и Шарл Леклер, които ще допълнят топ 10 на старта. За Леклер третата фаза на квалификацията започна с едно доста страшно завъртане с висока скорост на изхода от 15-ия завой, което коства на монегаска неговата първа обиколка.

Едва 0.003 не достигнаха на Нико Хюлкенберг да се пребори с Хаджар за последното място в Q3 и германският пилот на Заубер ще трябва да стартира 11-ти. Той ще раздели шестата редица с Лиам Лоусън, а заедно с двамата елиминирани в края на Q2 бяха Оливър Беарман, Габриел Бортолето и Алекс Албон.

Само 24 часа след своята най-силна квалификация като пилот на Ред Бул Юки Цунода не успя дори да се класира за Q2, след като остана 16-ти в Q1, изоставайки с 0.080 от Гасли, който влезе в топ 15, въпреки че загуби най-бързата си обиколка в Q1. Заедно с Цунода елиминирани в края на първите 18 минути на битката за полпозишъна бяха Естебан Окон, Люис Хамилтън, Ланс Строл и Франко Колапинто.

За седемкратния шампион Хамилтън това е трета поредна квалификацията, в която той дори не успява да прескочи първата фаза. В Лас Вегас миналата седмица британският пилот на Ферари беше най-бавен от всички в квалификацията, а вчера той зае 18-тото място, на което се класира и днес.

Състезанието за Гран При на Катар, 23-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1, е предвидено за утре от 18:00 часа българско време и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

