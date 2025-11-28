Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

Никола Цолов направи повече от отлична първа квалификация във Формула 2, в която се класира на седмото място със страхотна финална обиколка на пистата „Лусайл“ в Катар.

WHAT. A. DEBUT. 🤯



P7 for Nikola Tsolov in his first ever #F2 Qualifying session 👊🇧🇬#QatarGP pic.twitter.com/zs0pdEdr2f — Formula 2 (@Formula2) November 28, 2025

Българския лъв се движеше във втората половина на класиране в хода на почти цялата 30-минутна сесия преди да изригне в самия ѝ край, за да влезе в топ 10. В своя финален летящ тур пилотът на Кампос постигна 1:36.764 и първоначално се изкачи на четвъртото място, след което загуби три позиции, за да завърши седми.

Въпреки това неговото класиране спокойно може да бъде определено като отлично като се има предвид, че за него това е първа квалификация изобщо във Формула 2. На финала Цолов завърши с пасив от 0.649 от Оливър Гьоте, който спечели полпозишъна с време от 1:36.115 и аванс от 0.040 спрямо лидера в шампионата Леонардо Форнароли, който остана втори преди да спре на пистата след края на квалификацията с някаква повреда.

Fornaroli grinds to a halt as the session comes to a close... 😳#F2 #QatarGP pic.twitter.com/PWuczHMVW2 — Formula 2 (@Formula2) November 28, 2025

Класирането на Цолов означава, че той ще стартира утрешния спринт, в който първите десетима от квалификацията ще бъдат обърнати, от четвъртата позиция зад Ричърд Вершоор, Джошуа Дюрксен и Рафаел Виягомес, които ще потеглят пред него. Съотборникът на Цолов в Кампос Арвид Линдблад допусна грешка в своята последна летяща обиколка и остана едва 17-ти.

Спринтът на пистата „Лусайл“, който ще бъде с продължителност от 23 обиколки, е предвиден за утре от 18:20 часа българско време. Подобно на квалификацията, той също ще се проведе на изкуствено осветление, а за Цолов това ще бъде първо състезание в нощни условия.

