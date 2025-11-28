Популярни
Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

  • 28 ное 2025 | 18:48
Никола Цолов направи повече от отлична първа квалификация във Формула 2, в която се класира на седмото място със страхотна финална обиколка на пистата „Лусайл“ в Катар.

Българския лъв се движеше във втората половина на класиране в хода на почти цялата 30-минутна сесия преди да изригне в самия ѝ край, за да влезе в топ 10. В своя финален летящ тур пилотът на Кампос постигна 1:36.764 и първоначално се изкачи на четвъртото място, след което загуби три позиции, за да завърши седми.

Въпреки това неговото класиране спокойно може да бъде определено като отлично като се има предвид, че за него това е първа квалификация изобщо във Формула 2. На финала Цолов завърши с пасив от 0.649 от Оливър Гьоте, който спечели полпозишъна с време от 1:36.115 и аванс от 0.040 спрямо лидера в шампионата Леонардо Форнароли, който остана втори преди да спре на пистата след края на квалификацията с някаква повреда.

Класирането на Цолов означава, че той ще стартира утрешния спринт, в който първите десетима от квалификацията ще бъдат обърнати, от четвъртата позиция зад Ричърд Вершоор, Джошуа Дюрксен и Рафаел Виягомес, които ще потеглят пред него. Съотборникът на Цолов в Кампос Арвид Линдблад допусна грешка в своята последна летяща обиколка и остана едва 17-ти.

Спринтът на пистата „Лусайл“, който ще бъде с продължителност от 23 обиколки, е предвиден за утре от 18:20 часа българско време. Подобно на квалификацията, той също ще се проведе на изкуствено осветление, а за Цолов това ще бъде първо състезание в нощни условия.

Снимки: Imago

