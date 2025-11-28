Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

  • 28 ное 2025 | 13:57
  • 4539
  • 1
Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

Никола Цолов стартира своя дебютен уикенд във Формула 2, заемайки 18-тото място в свободната тренировка на пистата „Лусайл“ в Катар.

В рамките на 45-минутната сесия българинът допусна само една лека неточност, напускайки пистата в 15-ия завой малко преди края на тренировката. Той обаче успя да продължи участието си в тренировката, след като премина през огромната асфалтова зона за сигурност.

Иначе Българския лъв завъртя общо 20 обиколки, в които постигна най-добро време от 1:40.087. По този начин той изостана с 1.431 секунди от лидера в шампионата Леонардо Форнароли, който оглави класирането с време от 1:38.656. Съотборникът на Цолов в Кампос Арвид Линдблад се класира непосредствено пред българина, изпреварвайки го с 0.072 секунди. Британецът, който се очаква догодина да кара във Формула 1, записа и по-бързи обиколки, но те бяха изтрити заради напускане на трасето от негова страна в тях.

Уикендът на пистата „Лусайл“ продължава в 18:10 часа българско време с квалификацията, която ще определи реда на стартиране за утрешния спринт и за неделното основно състезание в Катар. Тя ще се проведе на изкуствено осветление, а пилотите ще използват меките, а не твърдите гуми, така че може да видим много по-различно разпределение на силите спрямо тренировката.

Снимки: Red Bull Content Pool

