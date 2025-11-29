Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 11107
  • 10
По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

Българският пилот Никола Цолов завърши 10-и в дебютното си състезание във Формула 2 – спринтовата надпревара в Катар. При последния рестарт в началото на последния тур Рафаел Виягомес атакува Никола Цолов в битката за третото място и във втория завой го избута извън пистата, като след това българският пилот на Кампос се върна 10-и на трасето, където и финишира.

Стюардите ще разглеждат битката в последната обиколка между Никола и Виягомес, който завърши трети за сметка на българския пилот, като това ще стане след състезанието, по-късно днес.

На старта Никола направи отличен старт от 4-ата позиция и излезе трети в първия завой, тъй като тръгналият от полпозишън Ричард Вершор се забави, Рафаел Виягомес тръгна да го атакува, но нямаше откъде да мине и Никола последва Джошуа Дюрксен към първия завой.

Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2
Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

Дюрксен поведе след първия завой, а Вершор успя да си върне лидерската позиция в началото на 4 обиколка.

През по-голямата част от състезанието Никола се движеше на трето място, като успя да отбие всички атаки на Виягомес и демонстрира отлична работа с твърдите гуми, като се справи много добре с първия рестарт след колата за сигурност в 17 обиколка.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Никола поддържаше темпото на Вершор и Дюрксен и в началото на надпреварата беше най-бърз във втория сектор на пистата. В първото си състезание във Формула 2 Цолов демонстрира, че може да се справя на нивото на много по-опитни пилоти от него - старт, работа с гумите, поддържане на темпо, рестарт с бързо изстиващите твърди гуми и т.н.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Люис Хамилтън: Колата ни стана по-лоша

Люис Хамилтън: Колата ни стана по-лоша

  • 29 ное 2025 | 17:52
  • 667
  • 0
Верстапен: Засега уикендът е много труден

Верстапен: Засега уикендът е много труден

  • 29 ное 2025 | 17:45
  • 467
  • 0
Ето как Ландо Норис ще стане световен шампион в Гран При на Катар

Ето как Ландо Норис ще стане световен шампион в Гран При на Катар

  • 29 ное 2025 | 17:19
  • 5019
  • 0
Ръсел: Последните обиколки бяха мъка

Ръсел: Последните обиколки бяха мъка

  • 29 ное 2025 | 17:09
  • 911
  • 1
Норис: Така и не видях, че Верстапен е зад мен

Норис: Така и не видях, че Верстапен е зад мен

  • 29 ное 2025 | 17:00
  • 1463
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Катар

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Катар

  • 29 ное 2025 | 16:52
  • 2863
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

  • 29 ное 2025 | 19:29
  • 65733
  • 248
Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

  • 29 ное 2025 | 19:52
  • 5260
  • 19
Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 16:56
  • 42434
  • 34
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 18142
  • 211
Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

  • 29 ное 2025 | 19:05
  • 15061
  • 10