По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

Българският пилот Никола Цолов завърши 10-и в дебютното си състезание във Формула 2 – спринтовата надпревара в Катар. При последния рестарт в началото на последния тур Рафаел Виягомес атакува Никола Цолов в битката за третото място и във втория завой го избута извън пистата, като след това българският пилот на Кампос се върна 10-и на трасето, където и финишира.

Стюардите ще разглеждат битката в последната обиколка между Никола и Виягомес, който завърши трети за сметка на българския пилот, като това ще стане след състезанието, по-късно днес.

На старта Никола направи отличен старт от 4-ата позиция и излезе трети в първия завой, тъй като тръгналият от полпозишън Ричард Вершор се забави, Рафаел Виягомес тръгна да го атакува, но нямаше откъде да мине и Никола последва Джошуа Дюрксен към първия завой.

Дюрксен поведе след първия завой, а Вершор успя да си върне лидерската позиция в началото на 4 обиколка.

През по-голямата част от състезанието Никола се движеше на трето място, като успя да отбие всички атаки на Виягомес и демонстрира отлична работа с твърдите гуми, като се справи много добре с първия рестарт след колата за сигурност в 17 обиколка.

Никола поддържаше темпото на Вершор и Дюрксен и в началото на надпреварата беше най-бърз във втория сектор на пистата. В първото си състезание във Формула 2 Цолов демонстрира, че може да се справя на нивото на много по-опитни пилоти от него - старт, работа с гумите, поддържане на темпо, рестарт с бързо изстиващите твърди гуми и т.н.

