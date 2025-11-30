Популярни
Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

  • 30 ное 2025 | 15:18
  • 1235
  • 0
Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

Първите си 6 точки във Формула 2 спечели днес българския пилот Никола Цолов в основното състезание в Катар, след като завърши на 7-ата позиция. Победата спечели Виктор Мартен, а Никола направи много стабилно състезание на трудната писта „Лусайл“.

Дългото състезание днес осигури титлата за сезон 2025 във Формула 2 на Леонардо Форнароли, който завърши втори и в два поредни сезона спечели титлите във Формула 3 и Формула 2.

Никола Цолов каза защо Рафаел Виягомес получи шанс да го атакува
Никола Цолов каза защо Рафаел Виягомес получи шанс да го атакува

Цолов стартира 7-и, направи отлично потегляне и в първия завой излезе 6-и, след като се възползва от по-доброто си потегляне спрямо Себастиан Монтоя. Три обиколки по-късно обаче Монтоя атакува Никола от външната страна на първия завой и си върна 6-ото място.

Никола беше повикан в бокса в 8 обиколка с втората група пилоти в челото и при връщането му на алеята пред боксовете се оказа гума до гума с Роман Станек и това му донесе наказание от 5 секунди. Никола потегли с меките сликове на старта, работи добре с тях, а след това, когато вече с твърдите сликове успя да ги накара да заработят и в края на надпреварата беше сред най-бързите на пистата.

По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2
По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

След първата четвърт на състезанието Никола се движеше с темпото на лидерите, не допусна нито една грешка, догони отново Монтоя и не позволи на най-опитния пилот във Формула 2 Ричард Вершор да го наближи и да го атакува. Доброто темпо на лидерите, водени от Мартен се оказа достатъчно, за да не позволят на тези, които караха с обърната стратегия и стартираха с твърдите гуми и се върнаха на пистата с меките, да се надяват на място в челото.

На финала Българския лъв пресече финала 6-и, но беше класиран 7-и и записа първите си 6 точки в шампионата, в който дебютира вчера.

Без наказания за инцидента, който лиши Никола Цолов от подиума в Катар
Без наказания за инцидента, който лиши Никола Цолов от подиума в Катар
