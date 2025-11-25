Де Лихт призова за реакция след загубата на Манчестър Юнайтед от Евертън

Защитникът на Манчестър Юнайтед - Матайс де Лихт, призова за реакция от страна на отбора си след загубата от Евертън в Премиър лийг.

„Червените дяволи“ отстъпиха с 0:1 на „Олд Трафорд“ срещу „карамелите“, които бяха с човек по-малко през почти цялата среща след изгонването на Идриса Гей през 13-ата минута. Въпреки предимството си Юнайтед не успя да отговори на гола на Киърнън Дюсбъри-Хол, дошъл в средата на първото полувреме. В остатъка от мача домакините доминираха, притежавайки топката през 70 процента от времето и отправяйки 23 удара към противниковата врата, 6 от които точни.

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

„Мисля, че това беше лоша вечер за нас, особено заради начина, по който играхме срещу 10 души. Допуснахме гол и не създадохме много шансове. Като цяло беше лошо представяне днес. Следващият мач (срещу Кристъл Палас - б.р.) е много важен сега. Трябва да намерим подходящ отговор след това представяне. Изиграхме добри мачове последните седмици, но този не беше такъв. Мисля, че всички ще се съгласят. Време е да се завърнем, да стоим заедно и да покажем ясно какво трябва да се подобри“, каза Де Лихт след мача.

Гари Невил със силни критики към Манчестър Юнайтед, един от играчите на Аморим на мушката

Вратарят на Евертън - Джордан Пикфорд, спаси и шестте точни удара на футболистите на Манчестър Юнайтед, докато единственият точен изстрел на гостите се озова в мрежата на Сене Ламенс „Неприятно е, но това е футболът. Висшата лига не е за слабите. Един шанс може да е гол и да, ако вкарат единствения си шанс, а ние не го направим, това прави разликата. Това разделя победителите от губещите - ефективността. Това ни липсваше днес. Мисля, че може би ни липсваше настойчивостта да вкарваме голове, да създаваме шансове. Срещу отбор като Евертън, който е с дълбока защитна линия и който е силен във въздуха, няма как да не ни е трудно. Това обобщава вечерта ни“, добави бранителят.

🚨🚨🎙️| Matthijs de Ligt on conceding Everton's only shot on target:



"It is frustrating, but that's football. Premier League is not for the weak.



"One chance could be a goal. If they score after one chance and we don't, then that makes a difference." pic.twitter.com/SntSOvUG1J — centredevils. (@centredevils) November 25, 2025

След загубата Манчестър Юнайтед се смъкна до 10-ото място в първенството с 18 точки, колкото има и изоставащият по голова разлика Евертън. Следващият мач на „червените дяволи“ е в неделя като гости на Кристъл Палас, които се намират във възходяща форма и са пети в Премиър лийг.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages