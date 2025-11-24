Аморим: Разбирам недоволството на някои от играчите, но клубът е най-важен

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим разбира защо Коби Мейну и Джошуа Зиркзее биха искали да напуснат през януари, но поставя интересите на клуба на първо място. Двамата футболисти не са били титуляри в мач от първенството този сезон и изглеждат все по-сигурни кандидати за изходящ трансфер в началото на новата година. Мейно има 138 минути във Висшата лига от началото на кампанията, а Зиркзее е записал едва 82. Поради нередовното им участие в игра за „червените дяволи“ и двамата играчи не бяха повикани за националните си отбори през тази година. С наближаващото световно първенство следващото лято и двамата биха желали да бъдат сред избраниците на селекционерите за турнира.

„Бил съм футболист. Разбирам всичко и искам да помогна на играчите си във всяка ситуация. Искам те да са щастливи. Разбирам недоволството на някои от тях, световното наближава и знам какво означава за тях. Но Манчестър Юнайтед трябва да е на първо място“, заяви Аморим.

„Ако мога да помогна и на клуба, и на играчите, ще бъда щастлив. Ако не, ще мисля за отбора. Клубът трябва да е най-важен, така че ще трябва да мислим за него, пък после всичко може да се случи“, добави португалецът.

Мейну и Зиркзее биха могли да получат повече шансове за игра в отсъствието на титулярите Браян Мбемо и Амад Диало, които ще са ангажирани по време на Купата на африканските нации, започваща в края на декември.

Манчестър Юнайтед заема десетото място във Висшата лига с 18 точки, на 11 зад лидера Арсенал, но с мач по-малко. Отборът на Рубен Аморим приема Евертън тази вечер в последния мач от 12-ия кръг в Англия и при победа ще се изкачи с поне пет места в класирането.