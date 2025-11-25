ПСЖ вади сериозна оферта за Упамекано

Популярни
  • 25 ное 2025 | 05:03
Пари Сен Жермен прави всичко възможно, за да привлече Дайо Упамекано като свободен агент през следващото лято. На "Парк де Пренс" са приготвили сериозна оферта, с която да убедят лранителя да предпочете да облече техния екип, съобщава журналистът Флориан Плетенберг.

„Пари Сен Жермен е сериозно замесен в казуса с Дайо Упамекано, в случай че той стане свободен агент. Проведени са разговори, включително и с Реал Мадрид“, написа в социалните мрежи Флориан Плетенберг от Sky Germany.

Заради изтичащия си договор, Упамекано е доста апетитна хапка на трансферния пазар за следващото лято. Той е желан и от Реал Мадрид, Барселона и Ливърпул, а и Байерн прави всичко по силите си да го задържи на "Алианц Арена". Изглежда обаче от ПСЖ ще опитат да изпреварят конкурентите за подписа му.

27-годишният французин дойде в Байерн през 2021 година от РБ Лайпциг. До момента той има 168 мача, 6 гола и 10 асистенции с екипа на баварците.

