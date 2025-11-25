ПСЖ вади сериозна оферта за Упамекано

Пари Сен Жермен прави всичко възможно, за да привлече Дайо Упамекано като свободен агент през следващото лято. На "Парк де Пренс" са приготвили сериозна оферта, с която да убедят лранителя да предпочете да облече техния екип, съобщава журналистът Флориан Плетенберг.

„Пари Сен Жермен е сериозно замесен в казуса с Дайо Упамекано, в случай че той стане свободен агент. Проведени са разговори, включително и с Реал Мадрид“, написа в социалните мрежи Флориан Плетенберг от Sky Germany.

Заради изтичащия си договор, Упамекано е доста апетитна хапка на трансферния пазар за следващото лято. Той е желан и от Реал Мадрид, Барселона и Ливърпул, а и Байерн прави всичко по силите си да го задържи на "Алианц Арена". Изглежда обаче от ПСЖ ще опитат да изпреварят конкурентите за подписа му.

27-годишният французин дойде в Байерн през 2021 година от РБ Лайпциг. До момента той има 168 мача, 6 гола и 10 асистенции с екипа на баварците.

