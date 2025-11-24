Популярни
Хакими потвърди, че се чувства по-добре

  • 24 ное 2025 | 04:32
  • 303
  • 0


27-годишният марокански защитник на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими говори за състоянието си след контузията, която получи в мача от Шампионската лига срещу Байерн (1:2) непосредствено преди паузата за националните отбори.




“Чувствам се много по-добре, възпалението намаля, сега съм много по-комфортно и няма болка. Позитивен съм, фокусиран и продължавам да работя усилено, за да бъда в добра форма за Купата на африканските нации”, каза Хакими.

Този сезон футболистът изигра 13 мача за клуба във всички турнири, като е отбеляза 2 гола и направи 3 асистенции. Наскоро той бе обявен и за футболист номер едно на Африка за 2025 г.



