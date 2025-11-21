Вратарят на ПСЖ: Постоянно ме следят под лупа

Вратарят на Пари Сен Жермен Люка Шевалие коментира огромния натиск, на който е подложен в клуба. 24-годишният страж се присъедини към парижани през летния трансферен прозорец от Лил. До момента той е изиграл 17 мача за отбора, като в 7 от тях е запазил мрежата си суха. Другият вратар - Матвей Сафонов, все още не е записал официален дебют за ПСЖ през настоящия сезон.
„Разглеждат ме под лупа“, споделя Шевалие в кратък анонс на интервюто, излъчен по TF1.
„И тогава най-накрая осъзнаваш колко безпощадно е всичко това!“, добавя той.
Очаква се пълното интервю с вратаря да бъде публикувано от "Téléfoot" в неделя.
Снимки: Imago