Вратарят на ПСЖ: Постоянно ме следят под лупа

Вратарят на Пари Сен Жермен Люка Шевалие коментира огромния натиск, на който е подложен в клуба. 24-годишният страж се присъедини към парижани през летния трансферен прозорец от Лил. До момента той е изиграл 17 мача за отбора, като в 7 от тях е запазил мрежата си суха. Другият вратар - Матвей Сафонов, все още не е записал официален дебют за ПСЖ през настоящия сезон.

„Разглеждат ме под лупа“, споделя Шевалие в кратък анонс на интервюто, излъчен по TF1.

🚨 Lucas Chevalier 🇫🇷 sur son arrivée au PSG :



« On me scrute de A à Z. On se rend compte aussi que 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗣𝗜𝗧𝗜𝗘́. »



🎥 @telefoot_TF1 pic.twitter.com/hoc5ffvZS6 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 21, 2025

„И тогава най-накрая осъзнаваш колко безпощадно е всичко това!“, добавя той.

Очаква се пълното интервю с вратаря да бъде публикувано от "Téléfoot" в неделя.

Следвай ни:

Снимки: Imago