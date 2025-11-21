Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
Вратарят на ПСЖ: Постоянно ме следят под лупа

  • 21 ное 2025 | 21:09
  • 439
  • 1
Вратарят на Пари Сен Жермен Люка Шевалие коментира огромния натиск, на който е подложен в клуба. 24-годишният страж се присъедини към парижани през летния трансферен прозорец от Лил. До момента той е изиграл 17 мача за отбора, като в 7 от тях е запазил мрежата си суха. Другият вратар - Матвей Сафонов, все още не е записал официален дебют за ПСЖ през настоящия сезон.

„Разглеждат ме под лупа“, споделя Шевалие в кратък анонс на интервюто, излъчен по TF1.

„И тогава най-накрая осъзнаваш колко безпощадно е всичко това!“, добавя той.

Очаква се пълното интервю с вратаря да бъде публикувано от "Téléfoot" в неделя.

Снимки: Imago

