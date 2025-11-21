Продължават проблемите с контузии в ПСЖ

ПСЖ започва да плаща цената за изключително натоварения си минал сезон, в който изигра всички възможни мачове, за да спечели требъл от Лига 1, Купата на Франция и Шампионската лига, а освен това стигна и до финала на Световното клубно първенство. С едва една седмица предсезонна подготовка преди мача за Суперкупата на Европа, отборът вече е претърпял 22 контузии от началото на кампанията. В момента в лазарета има четирима играчи, като нито един от тях не се очаква да се завърне скоро, а сред тях са и ключовите фигури Ашраф Хакими и Нуно Мендеш.

„Не си спомням нито един мач, в който да съм разполагал с целия си състав. Това е по-различен сезон и трябва да се адаптираме. Спокоен съм и вярвам, че ще си върнем играчите и нашето ниво“, заяви Луис Енрике след съдбоносната вечер в Шампионската лига срещу Байерн, когато и двамата крайни бранители получиха травми. Те не бяха единствените, тъй като контузия получи и Усман Дембеле.

Хакими стана жертва на грубо влизане от страна на Луис Диас малко преди почивката, което го принуди да напусне терена, без дори да може да стъпи на крака си. Нуно Мендеш, от своя страна, успя да доиграе мача, в който му се наложи да се справя с Олисе. На пресконференцията след двубоя обаче Луис Енрике обяви, че португалецът също е получил проблем в коляното.

Логично, и двамата пропуснаха последния мач срещу Лион, завършил с мъчителна победа, която запази лидерската позиция на тима преди паузата за националните отбори. Сега обаче не се очаква нито един от тях да се завърне в краткосрочен план. Хакими работи усилено, за да бъде на разположение на Мароко за втората фаза на Купата на африканските нации, докато за Нуно Мендеш все още не е обявена прогнозна дата за завръщане.

„Отсъствието на Хакими и Мендеш е голямо предизвикателство, но аз обичам предизвикателствата. Те са ключови играчи в нашата система на владеене на топката и висока преса. Без тях се налага да се адаптираме, но значението им за баланса между защита и атака е очевидно“, подчерта „Лучо“ преди двубоя с Лион. Той е напълно наясно, че разполага с може би най-решителната двойка крайни защитници в света.

И двамата се нареждат сред петте най-продуктивни крайни бранители в петте големи европейски първенства. Хакими има участие в пет гола, докато Нуно Мендеш е допринесъл за седем. Влиянието им във всички фази на играта на ПСЖ е огромно: Хакими, например, е вторият играч в отбора, създал най-много голови възможности (43), докато Нуно е втори по отнети топки (62).

Наистина притеснителното за Луис Енрике обаче е, че той не разполага с естествени заместници нито за Ашраф, нито за Нуно Мендеш. Тази ситуация го принуди да експериментира, особено отдясно, където вече изпробва Заир-Емери, Жоао Невеш и дори Маюлу. На левия фланг Люка Ернандес или Бералдо се чувстват по-малко „неестествено“.

Сценарият е критичен и малко повече от месец преди отварянето на зимния трансферен прозорец, Луис Енрике не изключва възможността да се обърне към пазара. „Винаги сме отворени за трансфери, но не бързаме“. И има защо, тъй като отсъствията на Хакими и Нуно Мендеш са много повече от просто проблем по фланговете за този отбор на ПСЖ.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages