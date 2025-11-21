ПСЖ с информация за състоянието на Дембеле, Дуе и Хакими

Пари Сен Жермен публикува на официалния си уебсайт актуална информация относно здравословното състояние на нападателите Усман Дембеле и Дезире Дуе, както и на защитника Ашраф Хакими.

„Усман Дембеле е във финалната фаза на своето възстановяване. Ашраф Хакими и Дезире Дуе продължават да работят по индивидуални рехабилитационни програми“, се казва в съобщението на клуба.

Продължават проблемите с контузии в ПСЖ

Дембеле се възстановява от травма на пищяла, която получи в началото на ноември. Дуе преминава рехабилитация след контузия в подколянното сухожилие от края на октомври. Хакими изкълчи глезен при сблъсък с нападателя на Байерн (Мюнхен) Луис Диас по време на мача между двата отбора в Шампионска лига, който се състоя на 4 ноември.