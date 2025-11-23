Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Многото отсъстващи не попречиха на ПСЖ отново да оглави класирането

Многото отсъстващи не попречиха на ПСЖ отново да оглави класирането

  • 23 ное 2025 | 00:17
  • 602
  • 1

Пари Сен Жермен бързо се върна на върха в Лига 1, след като за кратко беше на третата позиция заради победите на Марсилия и Ланс. Отборът на Луис Енрике разгроми с 3:0 гостуващия Льо Авър, въпреки отсъствието на голяма част от звездите си в атака.

Канг-Ин Лий откри резултата в 29-ата минута, а през второто полувреме се разписаха Жоао Невеш (65') и Брадли Баркола (87'). Гостите се опитаха да окажат съпротива и на моменти затрудниха парижани, но често критикуваният Люка Шевалие този път впечатли с няколко важни спасявания.

Льо Авър се отбраняваше спокойно до средата на полувремето, но след като ПСЖ вдигна темпото, за гостите стана трудно. В 29-ата минута Нуно Мендеш центрира от левия фланг, топката стигна до Канг-Ин Лий на далечната греда и южнокореецът от сравнително малък ъгъл преодоля Мори Диау.

До почивката не паднаха други голове, независимо от натиска на парижани и опасните контри на Льо Авър. В 55-ата минута в игра за ПСЖ се появи Брадли Баркола, който изненадващо стартира на пейката, въпреки травмите на Усман Дембеле и Дезире Дуе. Бившият нападател на Лион се включи силно и помогна за убедителния успех.

В 65-ата минута домакините откраднаха топката в средата на терена. Веднага последва пас към свободния Баркола, който на два пъти пропусна, но Жоао Невеш беше на точното място и реализира за 2:0. Малко по-късно силен изстрел на Иса Сумаре срещна левия страничен стълб.

В 87-ата минута Хвича Кварацхелия изведе на скорост Баркола, той преодоля бранител на гостите и технично сложи точка на спора. Поражението остави гостите на 12-та позиция в подреждането.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Атлетико Мадрид ще е без Облак срещу Хетафе

Атлетико Мадрид ще е без Облак срещу Хетафе

  • 22 ное 2025 | 21:32
  • 747
  • 1
Кандидат за гол на сезона и неуморимият Оярсабал удължиха силната серия на Сосиедад

Кандидат за гол на сезона и неуморимият Оярсабал удължиха силната серия на Сосиедад

  • 22 ное 2025 | 21:29
  • 922
  • 0
Нюкасъл охлади шампионските амбиции на Манчестър Сити

Нюкасъл охлади шампионските амбиции на Манчестър Сити

  • 22 ное 2025 | 21:27
  • 16708
  • 21
Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

  • 23 ное 2025 | 00:50
  • 4911
  • 3
ФК Сараево се провали срещу един от аутсайдерите, Паскалев отново не игра

ФК Сараево се провали срещу един от аутсайдерите, Паскалев отново не игра

  • 22 ное 2025 | 21:07
  • 507
  • 0
Ювентус не успя да победи и затъналата Фиорентина

Ювентус не успя да победи и затъналата Фиорентина

  • 22 ное 2025 | 21:04
  • 8931
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 100576
  • 534
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 25924
  • 28
Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 9408
  • 73
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 42100
  • 76
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 33395
  • 86
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 31780
  • 589