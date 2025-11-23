Многото отсъстващи не попречиха на ПСЖ отново да оглави класирането

Пари Сен Жермен бързо се върна на върха в Лига 1, след като за кратко беше на третата позиция заради победите на Марсилия и Ланс. Отборът на Луис Енрике разгроми с 3:0 гостуващия Льо Авър, въпреки отсъствието на голяма част от звездите си в атака.

Канг-Ин Лий откри резултата в 29-ата минута, а през второто полувреме се разписаха Жоао Невеш (65') и Брадли Баркола (87'). Гостите се опитаха да окажат съпротива и на моменти затрудниха парижани, но често критикуваният Люка Шевалие този път впечатли с няколко важни спасявания.

Льо Авър се отбраняваше спокойно до средата на полувремето, но след като ПСЖ вдигна темпото, за гостите стана трудно. В 29-ата минута Нуно Мендеш центрира от левия фланг, топката стигна до Канг-Ин Лий на далечната греда и южнокореецът от сравнително малък ъгъл преодоля Мори Диау.

До почивката не паднаха други голове, независимо от натиска на парижани и опасните контри на Льо Авър. В 55-ата минута в игра за ПСЖ се появи Брадли Баркола, който изненадващо стартира на пейката, въпреки травмите на Усман Дембеле и Дезире Дуе. Бившият нападател на Лион се включи силно и помогна за убедителния успех.

В 65-ата минута домакините откраднаха топката в средата на терена. Веднага последва пас към свободния Баркола, който на два пъти пропусна, но Жоао Невеш беше на точното място и реализира за 2:0. Малко по-късно силен изстрел на Иса Сумаре срещна левия страничен стълб.

В 87-ата минута Хвича Кварацхелия изведе на скорост Баркола, той преодоля бранител на гостите и технично сложи точка на спора. Поражението остави гостите на 12-та позиция в подреждането.

Следвай ни:

Снимки: Imago