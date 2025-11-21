Популярни
  Манчестър Сити
  2. Манчестър Сити
  Донарума: Бях разочарован, когато си тръгнах от ПСЖ, Холанд настоя да премина в Сити

Донарума: Бях разочарован, когато си тръгнах от ПСЖ, Холанд настоя да премина в Сити

  • 21 ное 2025 | 18:21
  • 487
  • 0
Донарума: Бях разочарован, когато си тръгнах от ПСЖ, Холанд настоя да премина в Сити

Вратарят Джанлуиджи Донарума говори пред Sky Sports за раздялата с Пари Сен Жермен и първите си няколко месеца в Манчестър Сити. Националът на Италия запази шест „чисти“ мрежи в първите си 12 мача с екипа на "гражданите". Донарума призна, че се е почувствал „подведен“ от ПСЖ през лятото. Италианският вратар беше обявен за продажба от французите и в крайна сметка се присъедини към Сити в последните часове на трансферния прозорец. Само няколко месеца преди напускането си той помогна на ПСЖ да спечели първата си титла в Шампионската лига, като направи няколко важни спасявания в последните етапи на турнира. Луис Енрике обаче искаше различен стил вратар и ПСЖ привлече Люка Шевалие от Лил.

Донарума: Ман Сити беше първото и единственото ми желание, не обичам да говоря за миналото
Донарума: Ман Сити беше първото и единственото ми желание, не обичам да говоря за миналото

„Не е лесно да напуснеш клуб като ПСЖ. След случилото се се чувствах наистина зле. Дойдох и се адаптирах към определен стил, но през последните няколко месеца този стил вече го нямаше. Жалко е след сезон, в който донесохме Шампионската лига в Париж, което никога преди не се беше случвало. Боли. Но трябва да обърнеш страницата и в ПСЖ моите съотборници и фенове винаги ще се чувстват близо до мен.

Чувствах се разочарован, защото когато дойдох, се адаптирах към ПСЖ - обърнах специално внимание на това. Но в крайна сметка последните няколко месеца бяха напълно различни. Това ме разочарова. Това е нещо, което никога няма да мога да обясня, но трябва да го приемете. Бях разочарован от начина, по който реагираха в ситуацията“, заяви Донарума.

Италианският страж все пак е запазил и добри спомени от престоя си в ПСЖ: „Винаги ще благодаря на ПСЖ за това, което ми дадоха, и това, което аз направих, беше фантастично. И винаги ще съм признателен на феновете. Винаги ще се връщам в Париж, защото ми дадоха втори дом, това беше толкова важна част от живота ми. Щастлив съм от това, което постигнах там, и от това, което ми дадоха съотборниците и феновете ми, и винаги ще им бъда благодарен“.

Донарума за втори път е номер 1 сред вратарите
Донарума за втори път е номер 1 сред вратарите

Вместо това Донарума се премести в Манчестър - и разкри, че Ерлинг Холанд е изиграл голяма роля в трансфера му. На въпрос какво е да играе с него, вратарят отговори: „Той е фантастичен човек, толкова спокоен и обича семейството си и да е с тях. Допаднахме си. Има тази синергия, където има просто естествено чувство. Дори когато играехме един срещу друг, поддържахме връзка и след мачовете дори често си говорехме.

Имах възможността да дойда в Манчестър, той ми писа. Ерлинг настояваше много да приема и мисля, че трябва толкова много му благодаря за това. Той е наистина страхотен приятел - и е добре, че играя с него, защото е толкова трудно да си срещу него! Той е извънземен!“.

