  Пари Сен Жермен
  2. Пари Сен Жермен
  • 25 ное 2025 | 00:44
ПСЖ ще прави сателит, където да развива талантите си

Френският шампион и актуален носител на трофея в Шампионската лига Пари Сен Жермен обмисля идеята да има отбор, който да бъде негов сателит и да развива в пълна степен младите футболисти на тима. За това призна съветникът на ръководството на клуба Луис Кампос, цитиран от вестник "Екип".

Португалецът направи това признание на церемония в Париж, на която бяха чествани 50 години от създаването на школата. "В момента разучаваме различни решения. Не е лесно и няма смисъл да бързаме", каза Кампос на въпрос дали ПСЖ ще купи клуб, който да превърне в сателит и да развива играчите, които излизат от академията.

Пари Сен Жермен вече има договор за сътрудничество с португалския Брага. Клубът обаче не смята да връща втория си отбор, който бе закрит през 2019 от тогавашния спортен директор Антеро Енрике.

Снимки: Gettyimages

