Пари Сен Жермен посяга към Хулиан Алварес

Пари Сен Жермен обмисля трансфер на нападателя Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид, съобщават медиите във Франция в понеделник. Старши треньорът на европейския клубен шампион Луис Енрике е впечатлен от изявите на 25-годишния аржентинец и иска да подсили атаката на парижани.

Пари Сен Жермен проучва възможността за трансфер през последните няколко седмици, а самият Алварес би бил щастлив да играе под ръководството на испанския специалист.

Барселона и няколко клуба от Премиър лийг също са изразили интерес към 25-годишния Алварес, но световният шампион с Аржентина не иска да се връща в Англия. Той е готов да премине в ПСЖ, ако клубовете постигнат споразумение. Атлетико Мадрид е готов да освободи нападателя срещу сума от 120 милиона евро.

Алварес е отбелязал седем гола и е дал две асистенции в 12 мача от Ла Лига през този сезон.

Преди това нападателят носи екипа на Манчестър Сити в продължение на два сезона, когато с "небесносините" спечели две титли на Англия, купата на Футболната асоциация, Шампионската лига, Световното клубно първенство и Суперкупата на Европа.

