Делото между Мбапе и ПСЖ за 55 милиона евро започва в понеделник

Килиан Мбапе и ПСЖ ще се явят в понеделник, от 13:00 часа пред Трудовия съд в Париж за първо заседание на делото между страните относно изплащането на 55 милиона евро. Френският национал, който игра за парижкия клуб между 2017 и 2024 г., преди да премине в Реал Мадрид, настоява за сумата, която смята, че му се дължи, тъй като тя съответства на последните три заплати, които не са му били изплатени. От своя страна, клубът, председателстван от Ал-Хелайфи, отказва да обезщети играча с тази сума, позовавайки се на устно споразумение с нападателя, според което той се е отказал от това плащане в момента, когато е решил да напусне без трансферна сума.

Съдебен източник разкри пред АФП, че страните ще се срещнат „директно в съдебната зала“, без да преминават през предварителния процес на „помирение“, тъй като Мбапе иска „преквалифициране на неговия срочен договор в постоянен договор“.

Пред RMC, адвокат Ели Дотелонде от парижката адвокатска колегия обобщи: „[Мбапе] е ищецът. Той ще представи своите аргументи, по-специално неизпълнението на трудовия му договор, по-конкретно неплащането на последните три месеца заплата и неизплатени бонуси. Ответникът [ПСЖ] ще трябва да обясни защо, според него, не трябва да плаща тези месеци заплата и бонуси. Това ще бъде първият път в историята на съдебната практика на Трудовия съд.“

От ПСЖ и обкръжението на нападателя на Реал Мадрид отказаха коментар до след изслушването, чието решение няма да бъде взето няколко месеца, предвид сроковете, действащи в трудовия съд. „Това е просто служител, изправен пред лош платец“, заяви адвокатът на Мбапе, Делфин Верхейден, на пресконференция през април, добавяйки, че нейният клиент „е решен да отстоява правата си, както за себе си, така и за всички останали играчи“, на които са пострадали клубовете им.



Този спор отдавна е сериозна пречка и причина за влошаване на отношенията на звездата с бившия му клуб. Нападателят беше отстранен от първия отбор в началото на сезон 2023-24 от ПСЖ, защото искаше да доиграе договора си до лятото на 2024 г., като същевременно изключваше възможността за удължаване. Мбапе в крайна сметка беше възстановен след първия мач от сезона. ПСЖ твърди, че това възстановяване е резултат от споразумение между двете страни, според което играчът ще трябва да се откаже от част от дължимите суми в края на договора си, за да защити финансовото здраве на клуба. „Фантазия“, според лагера на Мбапе.