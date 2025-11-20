Мбапе поздрави Хакими за наградата

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе поздрави бившия си съотборник от Пари Сен Жермен Ашраф Хакими, за спечелването на наградата за Африкански футболист на годината за 2025 г.
Хакими е над всички в Африка за 2025 г.
„Обичам те, братко. Кралю на Африка, браво, братко! Повече от заслужена награда“, написа Мбапе си в социалните мрежи.
Нападателят на Ливърпул Мохамед Салах и Виктор Осимен от Галатасарай също бяха номинирани и останаха зад Хакими.
Защитникът през последната година спечели Шампионската лига, френската Лига 1, Купата на Франция и Суперкупата на Франция, както и още Шампионската лига и Суперкупата на Европа Той изигра 55 мача за отбора във всички турнири, в които отбеляза 11 гола и направи 16 асистенции.