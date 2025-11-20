Мбапе поздрави Хакими за наградата

Популярни
»
  20 ное 2025 | 01:50
  • 189
  • 0
Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе поздрави бившия си съотборник от Пари Сен Жермен Ашраф Хакими, за спечелването на наградата за Африкански футболист на годината за 2025 г.

Хакими е над всички в Африка за 2025 г.
„Обичам те, братко. Кралю на Африка, браво, братко! Повече от заслужена награда“, написа Мбапе си в социалните мрежи.

Нападателят на Ливърпул Мохамед Салах и Виктор Осимен от Галатасарай също бяха номинирани и останаха зад Хакими.

Защитникът през последната година спечели Шампионската лига, френската Лига 1, Купата на Франция и Суперкупата на Франция, както и още Шампионската лига и Суперкупата на Европа Той изигра 55 мача за отбора във всички турнири, в които отбеляза 11 гола и направи 16 асистенции.

