Мбапе поздрави Хакими за наградата

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе поздрави бившия си съотборник от Пари Сен Жермен Ашраф Хакими, за спечелването на наградата за Африкански футболист на годината за 2025 г.

Хакими е над всички в Африка за 2025 г.

„Обичам те, братко. Кралю на Африка, браво, братко! Повече от заслужена награда“, написа Мбапе си в социалните мрежи.

🚨 « 𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗨 𝗕𝗥𝗢, 𝗟𝗘 𝗥𝗢𝗜 𝗗’𝗔𝗙𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘, 𝗕𝗥𝗔𝗩𝗢 𝗠𝗢𝗡 𝗙𝗥𝗘̀𝗥𝗘 !!!!!! 𝗨𝗡𝗘 𝗥𝗘́𝗖𝗢𝗠𝗣𝗘𝗡𝗦𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗠𝗘́𝗥𝗜𝗧𝗘́𝗘 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦. »



La story de Kylian Mbappé 🇫🇷 pour Achraf Hakimi 🇲🇦, Ballon d’Or Africain 🌕. 🥰



📲 IG pic.twitter.com/PxYfbzWNL3 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 19, 2025

Нападателят на Ливърпул Мохамед Салах и Виктор Осимен от Галатасарай също бяха номинирани и останаха зад Хакими.

In a sky full of stars, one outshines them all! 🌟



His. Him. 𝐇𝐚𝐤𝐢𝐦𝐢. Player of the Year! 🇲🇦#CAFAwards2025 pic.twitter.com/8ZWvUcYMGD — CAF_Online (@CAF_Online) November 19, 2025

Защитникът през последната година спечели Шампионската лига, френската Лига 1, Купата на Франция и Суперкупата на Франция, както и още Шампионската лига и Суперкупата на Европа Той изигра 55 мача за отбора във всички турнири, в които отбеляза 11 гола и направи 16 асистенции.