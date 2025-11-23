Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Юпилер Про Лига, Белгия
  3. Лидерите в Белгия не допуснаха изненади

Лидерите в Белгия не допуснаха изненади

  • 23 ное 2025 | 02:48
  • 180
  • 0
Лидерите в Белгия не допуснаха изненади

Брюж победи Шарлероа с 1:0 в двубой от 15-ия кръг на белгийската Юпилер Про Лига. Ветеранът Ханс Ванакен донесе победата на "синьо-черните" с попадение в 59-ата минута.

Отборът на Ники Хайен доминираше, но сякаш пестеше сили за гостуването на Спортинг (Лисабон) в Шампионската лига след няколко дни. До почивката Шарлероа стоеше равностойно, но след гола на Ванакен не намери начин да затрудни домакините и трите точки останаха на "Ян Брейдел".

Начело в Белгия е Роял Юнион СЖ, който се справи с гостуващия Серкъл Брюж. Шампионите спечелиха с 2:0 след попадения на Промис Дейвид (41') и Раул Флорукс (79'). Роял Юнион СЖ има 36 точки, а Брюж е втори с 32.

В друга среща вчера Вестерло и Гент направиха нулево равенство.

