Сензацията в Белгия в последните години си намери нов треньор

Белгийският треньор Давид Юбер смени сънародника си Себастиен Поконьоли начело на Роял Юнион СЖ, след като последният премина в Монако, обявиха от шампиона на Белгия. 37-годишният Юбер напусна поста си в Лувен, като вече води първата тренировка на новия си тим днес. Той ще направи дебют срещу Интер Милано в Шампионската лига на 21 октомври. Юбер е бивш национал на Белгия, като е водил Андерлехт между октомври 2024 и март 2025, преди да бъде уволнен. Роял Юнион СЖ започна участието си в Шампионската лига с победа при гостуването на ПСВ Айндховен (3:1), но след това допусна поражение у дома от Нюкасъл с 0:4. Роял Юнион СЖ е шампион на Белгия от миналия сезон и води в актуалното класиране.

