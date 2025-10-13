Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Роял Юнион СЖ
  3. Сензацията в Белгия в последните години си намери нов треньор

Сензацията в Белгия в последните години си намери нов треньор

  • 13 окт 2025 | 16:24
  • 416
  • 0
Сензацията в Белгия в последните години си намери нов треньор

Белгийският треньор Давид Юбер смени сънародника си Себастиен Поконьоли начело на Роял Юнион СЖ, след като последният премина в Монако, обявиха от шампиона на Белгия. 37-годишният Юбер напусна поста си в Лувен, като вече води първата тренировка на новия си тим днес. Той ще направи дебют срещу Интер Милано в Шампионската лига на 21 октомври. Юбер е бивш национал на Белгия, като е водил Андерлехт между октомври 2024 и март 2025, преди да бъде уволнен. Роял Юнион СЖ започна участието си в Шампионската лига с победа при гостуването на ПСВ Айндховен (3:1), но след това допусна поражение у дома от Нюкасъл с 0:4. Роял Юнион СЖ е шампион на Белгия от миналия сезон и води в актуалното класиране. 

Монако назначи Поконьоли
Монако назначи Поконьоли
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Скандал в лагера на Турция

Скандал в лагера на Турция

  • 13 окт 2025 | 15:34
  • 3762
  • 0
Зинедин Зидан е впечатлен от двама играчи на Пари Сен Жермен

Зинедин Зидан е впечатлен от двама играчи на Пари Сен Жермен

  • 13 окт 2025 | 15:28
  • 1206
  • 0
Инфантино поздрави Гана за класирането за Мондиал 2026

Инфантино поздрави Гана за класирането за Мондиал 2026

  • 13 окт 2025 | 15:27
  • 647
  • 0
Бивш треньор на Левски сред вариантите за нов селекционер на Сърбия

Бивш треньор на Левски сред вариантите за нов селекционер на Сърбия

  • 13 окт 2025 | 15:25
  • 1063
  • 0
Мареска за реакцията си срещу Ливърпул: Беше инстинктивно, но може би си заслужаваше

Мареска за реакцията си срещу Ливърпул: Беше инстинктивно, но може би си заслужаваше

  • 13 окт 2025 | 15:23
  • 574
  • 0
Меси поздрави младежкия национален отбор на Аржентина

Меси поздрави младежкия национален отбор на Аржентина

  • 13 окт 2025 | 15:21
  • 437
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

  • 13 окт 2025 | 14:42
  • 6561
  • 8
Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 14517
  • 56
Националите кацнаха в слънчевия Валядолид

Националите кацнаха в слънчевия Валядолид

  • 13 окт 2025 | 13:15
  • 4203
  • 22
Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 6908
  • 21
Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

  • 13 окт 2025 | 08:00
  • 8564
  • 6
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 11330
  • 1