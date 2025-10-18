Прекратиха заради хвърлена чаша мач на отбора на Божинов

Двубоят от 11-тия кръг на белгийската Юпилер Про Лига между Стандард (Лиеж) и Роял Антверп беше прекратен три минути преди изтичане на редовното време. Стандард водеше с 1:0, когато от трибуните беше хвърлена пластмасова чаша. Преди това реферът Лоран Донт два пъти предупреди домакините за хвърлени предмети на терена, а на третия път прибра отборите в съблекалнята. Очаква се срещата да бъде доиграна пред празни трибуни.

Българският национал Росен Божинов беше в групата на Роял Антверп, но остана на пейката. Преди това централният защитник започна като титуляр в 10 поредни мача на отбора, воден от Стеф Вилс.

Standard Liege-Antwerp maçı, bir taraftarın hakeme bardak atmasının durduruldu.



Ev sahibi ekibin taraftarları, maçta daha önce iki kere daha sahaya bardak atmış ve hakem tarafından uyarılmıştı.



pic.twitter.com/ZMDouQ4rLx — De Marke Sports (@demarkesports) October 17, 2025

Снощната среща стартира с гол в полза на Стандард още в 1-вата минута, дело на Рафики Саид. В 12-тата Аднан Абид вкара второ попадение за домакините, но то беше отменено заради засада, а в 39-ата Абид получи директен червен картон и това ядоса феновете на тима от Лиеж.

В класирането в Белгия водач е Роял Юнион СЖ с 23 точки, следван от Брюж с 20 и Андерлехт със 17. Стандард и Роял Антверп са в долната половина на таблицата с по 11 точки.