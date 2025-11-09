Популярни
  Антверп и Божинов спряха пропадането

Антверп и Божинов спряха пропадането

  • 9 ное 2025 | 01:13
  • 278
  • 0
Антверп и Божинов спряха пропадането

Отборът на Антверп най-после сложи край на негативната си серия от три поредни загуби и общо осем мача без успех в първенството. Това се случи в сблъсъка с Ла Лувиер от 14-ия кръг, в който домакините се наложиха с 3:1. Българският национал Росен Божинов също взе участие в мача, появявайки се като смяна в 79-ата минута, като за краткото време в игра, успя да си изкара жълт картон.

Антверп поведе с гол на Винсент Янсен от дузпа в 59-ата минута, а само четири по-късно Маруан Ал Сахафи удвои. Третият гол пък бе дело на Кристофър Скот в 72-рата минута.

Гостите успяха да се доберат до почетно попадение в 86-ата минута, дело на Бека Бека.

С тази победа Антверп излезе на 14-тата позиция в класирането с актив от 14 точки. Ла Лувиер пък остава 11-и със 17 спечелени точки.

Блестящо включване на Гризман донесе победата на Атлетико Мадрид

Оцелул с Милен Желев удържа нулево реми като гост

Арсенал допусна първи гол след 13 часа игра и загуби точки срещу Съндърланд

Челси срази най-слабия отбор в Премиър лийг и стъпи на второто място

Станимир Стоилов изнесе нова лекция в турския шампионат

Милан пропиля солиден аванс и загуби ценни точки в зрелище с Парма

ЦСКА удари Левски пред 30 000

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

