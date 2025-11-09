Антверп и Божинов спряха пропадането

Отборът на Антверп най-после сложи край на негативната си серия от три поредни загуби и общо осем мача без успех в първенството. Това се случи в сблъсъка с Ла Лувиер от 14-ия кръг, в който домакините се наложиха с 3:1. Българският национал Росен Божинов също взе участие в мача, появявайки се като смяна в 79-ата минута, като за краткото време в игра, успя да си изкара жълт картон.

Антверп поведе с гол на Винсент Янсен от дузпа в 59-ата минута, а само четири по-късно Маруан Ал Сахафи удвои. Третият гол пък бе дело на Кристофър Скот в 72-рата минута.

Гостите успяха да се доберат до почетно попадение в 86-ата минута, дело на Бека Бека.

С тази победа Антверп излезе на 14-тата позиция в класирането с актив от 14 точки. Ла Лувиер пък остава 11-и със 17 спечелени точки.