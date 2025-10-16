След 8 години без титла ръководството на Андерлехт поддаде на фенския натиск

Михаел Фершурен е новият президент на белгийския футболен гранд Андерлехт. Кенет Борнау е новият изпълнителен директор, който всъщност е и генерален мениджър на бранда за бижутерия и козметика "Mauve". Борнау е избор на главния акционер на клуба за този пост, макар никога преди да не се е занимавал с футболна дейност. Брюкселският клуб потвърди тези промени пред националната информационна агенция Белга, след като завърши извънредното заседание на борда.

55-годишният Михаел Фершурен поема поста от Ваутер Ванденхауте, който подаде оставка под натиск преди месец от привържениците на тима.

След елиминирането на клуба от всички европейски състезания в предварителните етапи и поради като цяло разочароващи спортни резултати от встъпването му в длъжност преди пет години, Ваутер Ванденхауте предостави мандата си като председател „на разположение“ на борда на директорите на 1 септември. И реално излезе в отпуск, а управата гласува единодушно за неговото напускане. Вотът беше подкрепен и от мажоритарния акционер Марк Куке, отбелязва БТА.

Новият президент Михаел Фершурен е син на Мишел Фершурен, емблематичен управител на клуба между 1980 и 2003 г., който почина през септември 2022 г. По този начин Михаел Фершурен се завръща в клуба, където на три пъти е заемал различни по-ниски директорски длъжности. Той напусна за последен път Андерлехт през септември 2023 година.

Андерлехт е най-успешният белгийски клуб с 34 шампионски титли, но последната е от 2017-а година. В Европа отборът от Брюксел е печелил веднъж Купата на УЕФА, два пъти КНК и два пъти Суперкупата на Европа.

Но в последните над десет години клубът изпадна в тежки финансови кризи, беше въвеждан в административно управление и имаше периоди на блокиране на трансферите. Всичко това, в комбинация с липсата на европейски успехи накара феновете да организират серия от протести и да принудят президента Ванденхауте да напусне.

