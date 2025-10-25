Втора поредна засечка за Андерлехт

Андерлехт пропусна да се доближи до водачите в белгийското първенство, след като загуби с 0:1 гостуването си на Шарлероа. Грандът от Брюксел пропусна доста положения, а домакините показаха завидна ефективност и измъкнаха трите точки.

Единственото попадение отбеляза Шейк Койта в 82-рата минута. Френският защитник се възползва от асистенция на Парфе Гиягон и прати топката в мрежата зад Колин Косманс.

Това беше втора поредна грешна стъпка за Андерлехт след равенството 2:2 срещу Сент Трюйден. "Виолетовите" спечелиха само два от последните си 8 мача и са трети в класирането с 19 точки, колкото има и четвъртият Мехелен.

Начело в Юпилер Про Лига е Роял Юнион СЖ с 26 точки, прд Брюж с 23. Шарлероа се намира на 9-ата позиция с 15 точки.

Снимки: Imago