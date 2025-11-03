Популярни
  Божинов изгледа от пейката загуба на Антверп

  3 ное 2025 | 00:58
Антверп загуби с 0:1 гостуването си на Сeнт Трюйден от 13-тия кръг на първенството на Белгия. Българският национал Росен Божинов не получи шанс за изява и изгледа от пейката поражението на своите съотборници.

Единственият гол в мача падна в 16-ата минута, а негов автор бе Рьотаро Ито.

Надеждите за обрат на Антверп бяха прекършени в 22-рата минута, когато гостите останаха в намален състав заради директен червен картон на Даам Фулон.

С тази победа Синт Тройден излезе на 4-тата позиция с 21 точки. Антверп пък продължава пропадането си, записвайки осми пореден мач без успех в първенството, като се намира на предпоследното 15-о място с 11 точки.

